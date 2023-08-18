摩洛哥门神布努加盟沙特球会希拉尔

（路透电）沙特阿拉伯职业联赛球会希拉尔（Al-Hilal，也译利雅得新月）星期四（8月17日）宣布，已经从西甲球会塞维利亚（Sevilla）签下摩洛哥门将布努（Bounou）。

希拉尔在社媒平台X（前称推特）发文宣布布努加盟的消息说：“大西洋之狮现在是我们的门将。”

西班牙媒体称塞维利亚将获2100万欧元

两家球会没有披露交易条款，但据西班牙媒体报道，塞维利亚将获得2100万欧元（3101万新元）。

希拉尔透露，这项交易得到荣誉主席、沙特王子阿瓦立德的赞助与支持。

32岁的布努是塞维利亚的首发门将，曾协助该西班牙球队赢得两次欧洲联赛冠军，并在去年卡塔尔世界杯帮助摩洛哥首次杀入半决赛。

布努据报道也是皇家马德里（Real Madrid）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的引援目标，以作为受伤的库尔图瓦（Courtois）和诺伊尔（Neuer）两位门将的临时替补。

希拉尔球会已捧66奖杯

希拉尔是沙特阿拉伯和亚洲赢得最多荣誉的球会，曾赢得66个奖杯，包括18个国内联赛冠军和四个亚洲冠军联赛冠军。

希拉尔本周刚从巴黎圣日耳曼（PSG）签下巴西前锋内马尔（Neymar）。球会之前与葡萄牙主帅热苏斯（Jesus）延长一年合约，签下了狼队（Wolverhampton）前队长内维斯（Neves）、前切尔西（Chelsea）后卫库利巴利（Koulibaly）、前意甲球队拉齐奥（Lazio）中场米林科维奇·萨维奇（Milinkovic-Savic），以及巴西边锋迈孔（Malcom）。