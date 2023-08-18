铁人三项亚洲公开赛周六开赛 世界高手齐聚滨海湾

职业铁人三项运动员组织（Professional Triathletes Organisation，简称PTO）亚洲公开赛将在星期六（8月19日）下午开赛，世界级铁人齐聚滨海湾，为本地和全球观众献上一场好戏。选手们在星期五（18日）表示，本地的气温和湿度将是一大挑战。

铁人亚洲公开赛将在19日举办职业女子赛，星期天（20日）举办铁人两项赛、业余赛和职业男子赛。参赛名单中众星云集，其中包括东京奥运会男子冠军、PTO世界排名第一的挪威名将克里斯蒂安·布鲁门菲尔特，2017年世锦赛混合接力冠军、PTO女子世界排名第一的澳大利亚名将阿什莉·简特尔等人。

1991年出生的阿什莉是少数曾在新加坡参加过比赛的顶尖铁人运动员。她在2009年的亚洲杯铁人赛中赢得女子冠军。阿什莉说：“我在生涯初期有很多机会在东南亚参加比赛。所以我对周围的一切都很熟悉。虽然在这样的条件下比赛肯定有非常大的挑战，但很高兴能回到这里参赛，因为新加坡人一直非常很好客。”

PTO世界排名女子第四的英国名将露西·查尔斯巴克莱对天气有些担心，她说：“我在星期四（17日）上午沿着比赛路线跑了一下，即便是清晨，也已经非常热了。我们在训练中做了一些调整。之前我在中东比赛过，当然还有夏威夷，那里也是很热，很潮湿。我希望这些经验会有帮助。”

PTO巡回赛是新兴赛事 本届亚洲公开赛奖金池为60万美元

PTO巡回赛是新兴的铁人赛事。尽管经历冠病疫情的挫折，PTO在2020年12月首次举办了奖金池达115万美元（约156万新元）的PTO锦标赛，2021年8月举办了首届由美国队、欧洲队和国际队分组对抗的科林斯杯，并在2022年开始在全球各地举办PTO巡回赛。本届亚洲公开赛的奖金池为60万美元（约81万新元）。

整体而言，PTO是在仿效职业网球和高尔夫球的赛制，改造铁人三项运动。来自美国、PTO男子世界排名第三的萨姆·朗相信，PTO已经改变了铁人赛的面貌。他说：“或许在欧洲不一样，但是在美国的铁人赛，我从来没有见过那么多观众，现在也有美国人凌晨爬起来看铁人赛的电视转播，这在以前都是闻所未闻。”