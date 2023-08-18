亚运会高手云集 我国乒乓青年军旨在学习

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何欣颜

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发布 / 2023年8月18日 10:59 PM
新加坡乒乓球总会会长、三巴旺集选区议员傅丽珊（上排左六）星期五（8月18日）在乒总会议室召开的杭州亚运会记者会上，公布了10人参赛名单，并谈到了团队在来临大赛的目标。（林明顺摄）
新加坡乒乓球总会会长、三巴旺集选区议员傅丽珊（上排左六）星期五（8月18日）在乒总会议室召开的杭州亚运会记者会上，公布了10人参赛名单，并谈到了团队在来临大赛的目标。（林明顺摄）

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在冯天薇的带领下，新加坡乒乓球队上两届亚运会都收获铜牌。本届以年轻本土球员组成的队伍主要目标是学习，若能冲击奖牌将是额外收获。

目前主要以本土年轻球员组成的新加坡国家乒乓球队，在今年5月的东运会上取得四金二银三铜的佳绩，重夺东南亚乒乓球霸主之位。然而亚运会的水平比东运会高出一大截，我国在过去几届亚运会仅收获铜牌，因此即将在杭州举行的第19届亚运会对我国乒乓球队来说，主要是一场学习之旅。

累积大赛经验 检验队伍水准新加坡乒乓球总会会长、三巴旺集选区议员傅丽珊星期五（8月18日）在乒总会议室召开的杭州亚运会记者会上说：“我们这次派出的阵容与东运会差不多，10名球员当中只有周哲宇参加过亚运会，所以我们这次的主要目标是累积大赛经验，因为明年就是奥运会了，我们正在努力争取参赛资格。众所周知，亚运会的竞争非常激烈，和奥运会不分上下，因为世界列强如中国、台湾、日本和韩国都在这里，所以我们主要的目标是学习，希望球员们能不断地推动自己，习惯在高压的环境下比赛，通过与世界级好手较量让自己变得更强大。”

她继续说：“我只希望球员们能在每一场比赛都全力以赴，争取最多的分数，希望我们能一路打进半决赛，有机会冲击奖牌。”

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