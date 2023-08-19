帆船小将墨士廉夺下我国第二张奥运入场券

凭着在世界帆船锦标赛男子水翼风筝板（Formula Kite）20轮后排名第二的成绩，我国帆船小将墨士廉为新加坡锁定了明年巴黎奥运会帆船赛的首个参赛资格。

2023年世界帆船锦标赛在荷兰海牙举行，男子水翼风筝板项目于星期一（8月14日）登场，我国16岁天才小将墨士廉在前几天的比赛后，一度在84名选手中处于领先位置，尽管后来被去年水翼风筝板世锦赛冠军、斯洛文尼亚好手沃迪塞克（Vodisek）超越，但前20轮排名第二的成绩足以让他直接晋级决赛，并为新加坡获得一张奥运门票。

此项目排名前八的国家将自动获得一个奥运名额。

上个月实现世青赛三连冠

墨士廉在上个月的水翼风筝板世青赛上实现了三连冠的壮举，在去年的成人世锦赛也仅负沃迪塞克，屈居第二，因此被视为巴黎奥运会的夺冠热门之一。

除了墨士廉之外，卢军汉也有望为我国帆船队夺下另一张奥运入场券。

这名两年前在东京献出奥运首秀的我国帆船手，在男子标准激光型帆船（ILCA 7）赛事还剩两轮的情况下排名第26。此项目排名前16的国家将能取得奥运资格，但每个国家只能派一名选手参赛。

我国共派出了四名选手参加上届奥运会的帆船赛，除了卢军汉之外，还有林敏／刘瑞琦（女子49人FX级） 和黄琳凯（女子RS:X型帆板）。

林敏／刘瑞琦组合当时闯入了奖牌赛，创造了新加坡帆船队在奥运会史上的最佳成绩。

墨士廉是第二位获得巴黎奥运会入场券的新加坡运动员，泳手陈永进在5月份的柬埔寨东运会男子50米自由泳达标后，率先取得了前往巴黎的通行证。

水翼风筝板是巴黎奥运会新增项目之一。