进球又助攻 凯恩德甲联赛首秀亮眼

（不来梅综合电）英格兰队长凯恩（Kane）加盟拜仁慕尼黑（Bayern Munich）后在德甲序幕赛中表现亮眼，取得一进球和一助攻协助球队以4比0大胜不来梅（Werder Bremen）。

30岁的凯恩上星期从托特纳姆（Tottenham）转会到拜仁，签下四年合约，转会费约为1亿欧元（约1亿4800万新元），创下拜仁的最高转会费纪录。他在星期五（8月18日）的比赛中，先在第四分钟于中场送出助攻，让队友萨内（Sane）突破对方防线，先下一城。第74分钟，凯恩中路突围挺进，攻入他在德甲联赛的第一个进球。

萨内第90分钟近距离再次成功破门，之后18岁小将特尔（Tel）在补足时间为拜仁锁定4比0的成绩。

凯恩赛后受访时说：“这是一个美好的夜晚。这是一场艰难的比赛，不过我们开局不错，早早进球。 然后他们在下半场给我们制造了困难，但后来我攻进了第二个球，然后替补上阵的队友们完成了剩下的工作。”

凯恩坦承说：“我有点紧张和兴奋。尽管这不是我为拜仁效力的第一场比赛，但我在赛前还是非常紧张。”

拜仁主帅图赫尔（Tuchel）比赛后也对这名英格兰前锋赞不绝口，“他在全场比赛中不断发挥影响力，他非常非常聪明。他知道自己在做什么，而且表现精准得让人难以置信”。