阿尔卡拉斯与乔天王晋级辛辛那提赛四强

（辛辛那提路透电）世界排名第一和第二的男子网球员阿尔卡拉斯（Alcaraz）和乔科维奇（Djokovic）分别击败对手，闯进辛辛那提公开赛半决赛。

首号种子西班牙的阿尔卡拉斯在美国时间星期五（8月18日）举行的复赛中，对上从资格赛晋级、世界排名第70的澳大利亚球员普塞尔（Purcell）。普塞尔近来状态大好，在这项比赛中先后淘汰了法国公开赛亚军鲁德（Ruud）和瑞士三次大满贯得主瓦林卡（Wawrinka），在对垒阿尔卡拉斯的比赛中更是以6比4拿下第一盘。20岁的阿尔卡拉斯之后稳住阵脚，以6比3和6比4拿下之后两盘，淘汰对手闯进最后四强。

阿尔卡拉斯赛后受访时盛赞普塞尔说：“他让我留下很深刻印象，他打得很好，发球和回球都非常好，这场比赛我打得很艰苦。”

阿尔卡拉斯半决赛的对手将是波兰“一哥”胡尔卡奇（Hurkacz），后者在以6比1、7比6（10比8）击败澳洲球员波佩林（Popyrin）后跻身四强。

伊加可可半决赛碰头

塞尔维亚天王乔科维奇在星期五最后一场比赛中对垒美国的弗里茨（Fritz）。23次大满贯得主乔科维奇仅花费一小时，就以6比0、6比4收拾对手，下来将面对16号种子德国的兹维列夫（Zverev）。

女子赛事方面，世界第一女单伊加·斯瓦泰克（Iga Swiatek）在以7比6（7比3）、6比1轻取10号种子马尔凯塔·万卓索娃（Marketa Vondrousova）后，将在半决赛中对垒复赛以6比3、6比2淘汰意大利球员杰斯敏·保利尼（Jasmine Paolini）的美国小将可可·高芙（Coco Gauff）。