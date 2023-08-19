瑞典2比0力挫澳洲蝉联女足世杯季军

瑞典在星期六（8月19日）举行的女足世界杯第三名次赛中以2比0击败东道主之一的澳大利亚，蝉联季军。

瑞典在上届世界杯半决赛不敌荷兰后，力压英格兰夺铜，这次是她们在历届世界杯第四次取得第三名的成绩。

本场比赛，她们利用录像助理裁判（VAR）于第30分钟判予她们的罚球取得突破，进球的是前锋弗里多利娜·罗尔弗（Fridolina Rolfo），这是这名西甲豪门巴塞罗那（Barcelona）球员在本届世界杯的第三个进球。

第62分钟，队长科索瓦蕾·阿斯拉尼（Kosovare Asllani） 在禁区边缘接获队友斯蒂娜·布拉克斯特纽斯（Stina Blackstenius) 的回传后，以一记漂亮的进球为瑞典扩大领先优势，基本锁定胜局。

澳洲在完场前大力反扑，但始终破门乏术，无力回天。

尽管无法在自家球迷面前登上领奖台，但之前以点球淘汰法国，闯进世界杯半决赛已为澳洲女足掀开了历史新篇章。她们此前的最佳成绩是进入复赛。

澳总理承诺拨2亿澳元发展女子足球

也正因为历史性闯入了世界杯半决赛，澳洲总理阿尔巴尼斯承诺将拨出2亿澳元（约1亿7300万新元）发展女子足球。

阿尔巴尼斯说，这笔资金将用于改善女性和女孩专用的体育设施和设备，而澳洲政府也将努力确保国人未来能免费观赏到像世界杯半决赛这样的“标志性”女子体育赛事。

澳洲作为本届女足世界杯东道主之一，国人却得付费才能观赏到多场赛事，引起了许多人的不满。

英格兰对西班牙的决赛将在本地时间星期天（20日）傍晚6时隆重登场，不论冠军花落谁家，都会有新的冠军诞生。