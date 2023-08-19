竞争对手被耽搁 世界第一阿什利铁人三项亚洲赛封后

世界第三的德国好手安妮因为脚踏车备用管胎被卷入后轮，追击过程被迫中断，无缘继欧洲公开赛后再夺冠。

由职业铁人三项运动员组织（Professional Triathletes Organisation，简称PTO）主办的亚洲公开赛星期六（8月19日）下午首次在我国滨海湾一带举行。世界排名第一的澳大利亚名将阿什利·简特尔（Ashleigh Gentle）以3小时41分16秒勇夺职业女子组冠军，拿下10万美元（约13万6000元）奖金。

铁人三项由游泳、骑脚踏车和跑步三大项组成，长度有长有短。较短的超级冲刺赛为游泳400米、骑脚踏车10公里、跑步2.5公里；最长的超级铁人三项（Ironman triathlon）则是游泳3.9公里、骑行180.2公里和跑步42.2公里。

自去年开始举行的PTO巡回赛，今年来到我国首办亚洲公开赛，作为今年巡回赛的第三站及最后一站。男女职业选手组别的比赛为两公里游泳、80公里骑行（八圈，每圈10公里）和18公里的跑步（四圈，每圈4.5公里），全长约100公里。

选手从滨海湾螺旋桥出发 途经多景点

20名女子世界级好手在滨海湾螺旋桥下的浮动平台鱼跃跳进水中，为这场约四个小时的持久战拉开帷幕。选手们在雨后潮湿的本地气候下经过艺术科学博物馆、滨海湾金沙、新加坡摩天观景轮等多个著名地标，吸引不少民众观看。

西班牙的萨拉·佩雷兹（Sara Perez）和英国的露西·查尔斯巴克莱（Lucy Charles-Barclay）在游泳阶段齐头并进，甩开其他选手约一分钟。

选手们在结束游泳阶段后，骑脚踏车经过新加坡摩天观景轮。（陈渊庄摄）

不过阿什利和第三的德国好手安妮·豪格（Anne Haug）在脚踏车环节猛烈追击。在游泳阶段排名第七，落后萨拉约1分48秒的阿什利在第四圈尾声一举超越萨拉和露西，将领先优势逐渐拉大到40多秒。

安妮过了几圈也杀上第二位，但她在脚踏车赛段还剩约13公里时遇到意外，脚踏车后轮被一条白色“带子”卷入，导致她为了拆除带子耽误了约两分钟半。她赛后解释，这条带子实际上是她的备用管胎，也就是轮胎。

安妮从第五追到第二

她重新启程后排名跌至第五位，落后阿什利三分钟。但她没有就此放弃，在跑步阶段连续超越几名选手，以3小时43分32秒夺得亚军。而阿什利的跑步实力在铁人三项界独一无二，她冲线时比安妮快了2分16秒，夺下冠军。世界排名第18的美国选手切尔西·索达罗（Chelsea Sodaro）在最后时段从后居上夺得季军，时间是3小时46分10秒。

许多观众在场边观赏比赛，现场人潮汹涌。（陈渊庄摄）

阿什利在今年前两站的欧洲站和美国站都屈居亚军。她说，能以冠军来结束本赛季相当梦幻。这不是她第一次在我国比赛。她曾在2009年于我国举办的亚洲杯铁人赛夺冠，四年前也在圣淘沙举办的铁人三项超级联盟赛事拿到季军。

她说：“有良好的环境和友善的人，这是比赛的好地方。赛前我也有好预感，也还好没有这么热。”对于安妮的意外，阿什利说：“我对她深感同情，但对我来说最重要的是必须专注在自己身上，不被竞争对手干扰。”

铁人三项亚洲公开赛三强：阿什利（中）、安妮（左）和切尔西（右）在颁奖典礼开香槟庆祝。（陈渊庄摄）

如果没有被意外耽搁，安妮其实有机会夺冠，但她并不感到遗憾。“（从第五追到第二）算是完成了补救，我不确定阿什利今天能否被击败，因此夺回第二已经很高兴了，没什么好丢脸的。我今天已尽了全力。”