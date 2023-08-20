沙特“钞”能力从欧洲吸走了哪些球星？谁落户谁家？

“凭亿进人”的沙特阿拉伯球队今夏已从欧洲挖走了20多名球员，速度之快令人咋舌，你是不是已跟不上他们的引援步伐？本期《体育拼盘》为你整理出至今从欧洲转至沙特联赛的球员一览表，同时也分析哪些转会最令人意外，哪些球星抵挡住了沙特的金钱诱惑。

拥有“钞”能力和“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）这个活招牌，沙特阿拉伯职业足球联赛今夏火力全开，从欧洲五大联赛疯狂挖角。

“凭亿进人”的他们不仅引援速度快，连引进的球员分量都要比中超当年大搞金元足球时高出许多。

截至目前，拥有沙特阿拉伯公共投资基金会（PIF）撑腰的沙特传统劲旅艾纳斯（Al-Nassr，也译利雅得胜利）、希拉尔（Al-Hilal，也译利雅得新月）、伊蒂哈德（Al-Ittihad，也译吉达联合）、阿赫利（Al-Ahli，也译吉达国民）和同样财大气粗的伊蒂法克（Al-Ettifaq，也译达曼协作）已从欧洲各大联赛招揽了超过20名球员，大家是不是已有点跟不上他们的引援步伐，不晓得哪位球星去了哪家球会？

别慌！以下由《联合早报》制作的球星转会一览表，能让读者们一目了然。

三“马”齐聚沙特震惊足坛

沙特职业足球联赛的转会窗口要到9月20日才关闭，相信那“四大天王”球队接下来一定还会有大动作，但截至目前，“三马”——本泽马、马内和内马尔陆续登陆沙特，可以说是最让人意外。

皇家马德里传奇射脚本泽马是今夏第一位前往沙特联赛的明星球员，但他强调，自己因为是穆斯林，所以一直向往在沙特生活。（法新社）

法国球星本泽马是继帅罗之后，今夏第一位加入沙特联赛大家庭的大牌球星，他在6月初就离开了效力长达14年的西甲豪门皇家马德里（Real Madrid），以“自由身”加盟伊蒂哈德。

虽说本泽马已年届35岁，与皇马的合约也于今夏到期，但老当益壮的他上赛季还是皇马的最佳射脚，皇马也为他提供了续约合同。

毫无疑问，比以往高出近十倍的年薪是本泽马加盟伊蒂哈德的最大吸引力，但这名法国球星同时也强调，在沙特阿拉伯生活一直是他的梦想。

他说：“我是穆斯林，而这是穆斯林国家。我一直想在这里生活。当我和家人说我要和沙特阿拉伯球队签约时，他们都很高兴，所以我来了。”

马内从利物浦转会拜仁慕尼黑仅仅一个赛季就转投沙特球队艾纳斯怀抱，令人意外。（路透社）

虽然同为穆斯林，但由于马内上赛季刚从英超球队利物浦（Liverpool）加盟德甲豪门拜仁慕尼黑（Bayern Munich），因此他在一个赛季之后又转会，让人大跌眼镜。

现年31岁的马内曾在利物浦度过好几个成功的赛季，上季应拜仁之邀加盟这支德甲常胜军，岂料他在德国竟“水土不服”，加上之后又上演一出在更衣室内拳打队友萨内（Sane）的戏码，为离队埋下伏笔。

据了解，马内原本不愿到沙特发展，却很快又改变主意，决定加盟艾纳斯，成为帅罗的队友。

这名塞内加尔国脚透露，“是妈妈鼓励我加盟艾纳斯的”。

本周，沙特又传来了劲爆消息，帅罗所属球会艾纳斯的同城死敌利希拉尔签下了巴西球星内马尔。

由于希拉尔之前高调追求梅西与姆巴佩，因此最终却引进了内马尔，难免让人有些意外。

但也有不少人认为，这项交易对法甲球队巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain）、内马尔家族和希拉尔达到了“三赢”的局面。

有趣的是，随着内马尔转会，原本因不肯续约而与巴黎圣日耳曼关系闹僵的姆巴佩，最近却突然与球会和好，仿佛坐实了姆巴佩与内马尔之前的不和传言。

亨德森赴沙特引起最大反弹

当然，每个转会都有人欢喜有人愁，但利物浦（Liverpool）前队长亨德森转战沙特联赛却引起了最大的反弹。

两名利物浦前队长杰勒德（左）和亨德森在沙特球队伊蒂法克团聚，前者刚在上个月被任命为这支球队的新主帅。（路透社）

众所周知，沙特阿拉伯是个非常保守的伊斯兰国家，同性恋在当地是非法的，因此过去曾多次以 LGBTQ+的支持者身份公开为该群体发声的亨德森在决定到沙特发展的那一刻，就引起了许多LGBTQ+人士的反感与愤怒，他们认为亨德森的这种行为是“道德上的虚伪”。

当被问及为什么会选择沙特为职业生涯的下一站时，亨德森解释说，沙特的足球计划令人兴奋，他想尝试一下不一样的东西。

至于为什么会加盟不是沙特“四大天王”的伊蒂法克，亨德森则表示，利物浦传奇队长杰勒德（Gerrard）接任该队执教任务是重要原因之一。

梅西为家人无视沙特肥约

虽然有大批球星在帅罗开先河后涌入沙特联赛淘金，但拒绝他们的也大有人在，梅西便是最佳例子。

为了吸引梅西过档，希拉尔不惜为对方提供一份4亿欧元（约5亿9000万新元）年薪的肥约，不过阿根廷人是个家庭重于金钱的男人，他在优先考虑了家庭后决定投向给予他较少薪水的美国职业大联盟球会迈阿密国际（Inter Miami）的怀抱。

梅西在拒绝了沙特球队希拉尔的邀约，加盟迈阿密国际后，在新东家混得风生水起，至今每场比赛进球。（路透社）

据悉，这是因为梅西在迈阿密原本就拥有一间豪华别墅，而他和家人之前就一直很喜欢到那里度假。

梅西在转会后坦言，在巴黎圣日耳曼的两年过得并不开心，“这影响了我的家庭生活。我错过了很多孩子们的学校生活。我想重新找回快乐，每天享受和家人在一起的时光”。

7月21日是梅西第一次为迈阿密国际出战的日子，至今他上场六次横扫九球入账，显然阿根廷球星做了明智之选择。

除了梅西之外，抵挡住沙特金钱诱惑的还有姆巴佩、已成为“热刺”托特纳姆（Tottenham）队长的孙兴慜、克罗地亚中场大将莫德里奇（Modric）和选择在迈阿密国际与梅西再续前缘的前巴塞罗那（Barcelona）中场布斯克斯（Busquets）等等。