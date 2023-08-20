羽毛球世锦赛周一开打 骆建佑杨佳敏出战

羽毛球世锦赛星期一开打，我国派出比去年还大的阵容参赛。主场作战的安赛龙对男单冠军虎视眈眈，女单戴资颖将在个人最后一届世锦赛全力以赴。

新加坡羽毛球队员已抵达丹麦哥本哈根，准备角逐星期一（8月21日）开打的世界羽毛球锦标赛。

作为2024年巴黎奥运资格赛的其中一站积分赛，我国羽队这次派出比去年更大的阵容，骆建佑和郑加恒角逐男单；杨佳敏和努尔因斯利亚亮相女单。三个双打项目各有一支代表，他们是骆建贤／郭俊良（男双）、金羽佳／黄嘉盈（女双），以及许永凯／陈薇涵（混双）。

我国头号男单骆建佑是2021年男单冠军，他在2022年不敌泰国好手昆拉武特止步八强。今年再战世锦赛，他比其他队友更早启程，提前到当地适应气候。我国其他队员在星期四（17日）晚上出发。

骆建佑星期二（15日）从樟宜机场出发，他当时在社交媒体上写道：“下一战，哥本哈根世锦赛。提前几天抵达去适应气候，很期待回到赛场，请继续为我们加油。”

世锦赛将从8月21日举办至27日，男单项目共有40个国家与地区的64名球员展开角逐。骆建佑目前世界排名第七，首圈对手是世界第85的西班牙球员阿比安，骆建佑对其两次交手保持全胜。

骆建佑也是赛会七号种子，与头号种子安赛龙（丹麦）、九号种子普兰诺伊（印度），以及10号种子周天成（台湾）被分在同个四分之一区。若顺利闯过前两轮，他的16强潜在对手是普兰诺伊。

主场作战安赛龙势在必得

丹麦名将安赛龙此役主场作战，盼能夺冠。（法新社）

如果能更进一步，骆建佑将有可能挑战世界第一且拥有主场优势的安赛龙。29岁的安赛龙是上届世锦赛冠军，也是本赛季战绩最好的男单。选择性参赛的他今年只输过三场比赛，分别是印度公开赛决赛不敌昆拉武特，全英赛16强不敌黄智勇（马来西亚），瑞士公开赛半决赛不敌周天成。

参加本届世锦赛前，安赛龙连赢印度尼西亚公开赛和日本公开赛冠军，势头正旺，主场作战的他势在必得，冲击个人第三个世锦赛冠军。安赛龙的首轮对手是爱尔兰的阮日。

本届世锦赛男单首轮最激烈的较量估计都来自马来西亚球员，2022年亚锦赛冠军李梓嘉（马来西亚）迎战2018年亚运会冠军佐纳丹（印尼），黄智勇则与中国的赵俊鹏竞争晋级资格，这两场都会是势均力敌的对决。

杨佳敏暌违一年再度参赛

我国头号女单杨佳敏自2021年后再度参赛。（法新社）

我国头号女单杨佳敏自2021年后再度参加世锦赛，她去年结束伯明翰共运会征程回国后确诊。虽然在世锦赛开始前痊愈，但由于聚合酶链式反应（PCR）检测仍为阳性，无法随队出征。

本届比赛，世界第22的杨佳敏首轮对手是世界第54的法国球员齐雪菲，两人曾在2018年交手，当时我国女将直落两局胜出。

女单项目共有30个国家与地区的48名球员前来争夺，16个赛会种子直接晋级次轮，其他球员得在首轮争夺晋级权。

世界第一的安洗莹今年状态出色，将冲击女单冠军。（法新社）

这是韩国女将安洗莹首次以世界第一身份参加世锦赛，过去两届世锦赛冠军得主都是日本名将山口茜，但是今年表现最佳的是安洗莹，她本赛季豪取八个国际赛冠军，其中包括七个巡回赛和一个亚锦赛。

安洗莹前两次世锦赛都倒在山口茜拍下，此役在世锦赛身为头两号种子的两人处在不同半区，最快只会在决赛交手。

戴资颖的最后一届世锦赛

这会是台湾一姐戴资颖个人最后一届世锦赛。（法新社）

不得不提的是，这将是台湾名将戴资颖参加的最后一届世锦赛，她过去最好的成绩是2021年的银牌，2022年则与安洗莹并列铜牌。

戴资颖在不少采访中提到自己会在巴黎奥运会退役，加上世锦赛不会在奥运年举办，因此今年会是她的世锦赛最后一舞。对于本届比赛，戴资颖定下了八强和四强的目标。

戴资颖今年赢得了亚锦赛和台北公开赛锦标，其他比赛均保持在四强的水准。来临比赛，戴资颖的首轮对手还未产生，会是莱恩·克里斯托弗森（Line Christophersen，丹麦）和伊内斯·卡斯蒂略（Ines Castillo，秘鲁）之间的胜者。

戴资颖所处的四分之一决赛，最强的对手是来自西班牙的前奥运冠军卡罗琳娜·马林（Carolina Marin）。

卡罗琳娜自伤愈复出后积极参赛，目前在巡回赛的表现还算不错，世界排名第六的她不久前刚赢得欧运会冠军，在今年的印尼公开赛还击败过戴资颖。

30岁的卡罗琳娜是世锦赛获得最多冠军的女单，她分别在2014年、2015年和2018年夺冠，过去从未有球员达到她如此成就。现役球员里目前最接近她的是已获得两个冠军的山口茜。