裁判漏判罚球 红魔0比2不敌热刺

（伦敦综合电）“红魔”曼联（Man United）在新加坡时间星期天（8月20日）凌晨的英超第二轮与“热刺”托特纳姆（Tottenham）硬碰硬。结果客场作战的曼联0比2失利，没能取得两连胜开局。

热刺本场下半场表现出色。热刺翼将库卢塞夫斯基（Kulusevski）在第49分钟下底传中，球击中曼联后卫利桑德罗·马丁内斯（Lisandro Martínez）后变线，热刺中场萨尔（Sarr）门前抢点攻门球进。热刺的第二个进球是马丁内斯的乌龙球，候补上场的热刺翼将佩里西奇（Perisic）传中，热刺后卫戴维斯（Ben Davies）勉强射门没有踢正部位，马丁内斯解围不成，将球碰进自家大门。

曼联上半场就有14脚射门，却没能攻入一个进球，再次暴露出把握机会能力不足的问题，曼联或许仍需引进一名前锋。赛后争议焦点在于，曼联前锋加尔纳乔（Garnacho）上半场曾有一次射门打在了对方后卫罗梅罗（Romero）张开的手臂上，但裁判并没有判罚球。

上轮联赛曼联对阵狼队（Wolves）时，裁判对于曼联门将奥纳纳（Onana）明显的禁区内犯规没有吹罚球，这轮则是漏判了曼联一个罚球。曼联队长布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）赛后很不服气。他说：“你们（记者）应该去问问他们（裁判）。他们也应该在赛后接受采访，这样才能解释为什么没有罚球。”

在上周曼联对狼队的误判后，英超裁判公司负责人莫斯曾向狼队主帅道歉。费尔南德斯说：“我就想看看莫斯是否也会来更衣室向我们道歉，就像他们说的向狼队主帅道歉一样。我会坐在这里等，他们可以来。”

星期天凌晨的另一场英超比赛中，曼市（Man City）由阿尔瓦雷斯（Alvarez）进球，1比0主场战胜纽卡斯尔（Newcastle）。