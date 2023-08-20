梅西助迈阿密国际夺队史首冠

（迈阿密路透电）在迈阿密国际（Inter Miami）效力的梅西（Messi）于星期天（8月20日）赢得自己在该球队的首个冠军，这也是迈阿密国际队史的首个冠军头衔。

这场对垒纳什维尔（Nashville）的中北美联赛杯决赛非常戏剧性，首发出战的梅西在比赛中精彩破门，帮助球队取得1比0领先。

点球大战迈阿密国际10比9获胜

虽然迈阿密国际在下半场被对方球员皮考特（Picault）扳平比分，但他们在点球大战中表现精彩，赢得冠军。

双方在点球大战战得不可开交，一直罚到了各自门将出场，最终纳什维尔门将帕尼克（Panicco）罚丢，让迈阿密国际以10比9的点球比分获得队史首冠。而致胜功臣梅西则被队友们高高抛起，在全场欢呼声中庆祝自己职业生涯的第44个冠军。

队友们高高抛起梅西。（法新社）

同样感到高兴的还有迈阿密国际老板、 英格兰名宿贝克汉姆（Beckham）。

迈阿密国际门将卡伦德赢得最佳球员奖

纳什维尔在本场比赛的射门和射正次数远超对手，但迈阿密国际门将卡伦德（Callender）的出色发挥使他赢得本场比赛最佳球员殊荣，他在点球大战中两度成功扑救，并踢进了自己的点球。

卡伦德说：“我很荣幸能在我们首场决赛的获胜中发挥作用。这非常超现实，也充满着激情。这支团队日复一日地努力，直到最后一刻……看到他们的勇气和信念真是太棒了。这非常特别，我很幸运能成为一份子。”

梅西加盟逆转迈阿密国际颓势

迈阿密国际原本是美国职业足球大联盟成绩最差的球队，但梅西的到来仿佛点燃了胜利火焰，让球队在最近七场比赛中攻入22个进球。

这个冠军也让梅西超越前队友阿尔维斯（Alves，43座），成为冠军奖杯数最多的足球运动员。

上个月刚上任的迈阿密国际主帅马蒂诺（Martino）说：“对两支球队来说这都是一场势均力敌的比赛，任何一队都有可能获胜。结果是平局，我认为平局是公平的。比赛以点球结束，这需要门将的冷静和能力，我们最终赢了比赛。”