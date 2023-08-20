首次参加铁人三项接棒游泳 约瑟林：还没作出退役决定

铁人三项亚洲公开赛在星期天（8月20日）落下帷幕，我国奥运游泳冠军约瑟林久违登场，他与脚踏车选手沈德光以及马拉松选手吴美玲组队角逐有经验业余组的铁人三项接力赛。

约瑟林负责的是两公里游泳项目，沈德光负责80公里脚踏车，而吴美玲则负责18公里马拉松。

星期天上午约10时上岸后，约瑟林接受本地媒体采访时说，不排除来年继续参赛。“在公开水域游泳和在室内游泳池游完全不一样，这是一个很好的体验。我记得我上一次做类似的事大概是在小学的时候。”

“希望明年还可以再试试看。”

约瑟林是有经验业余组接力赛游泳项目第三名上岸的参赛者。（林明顺摄）

约瑟林在有经验业余组的游泳项目落后国家队队友陈煜飏一段距离。约瑟林的成绩为22分10秒，陈煜飏则是21分14秒。

约瑟林说：“陈煜飏大概比我快五到六个身位，他真的游得很好，我和他在国家队一起训练过。我是个冲刺型选手，所以总的来说，我很满意自己的表现。”

2022年河内东运会后首次亮相游泳赛

这是自2022年河内东南亚运动会之后，约瑟林首次亮相游泳比赛，尽管这不属于职业运动员的竞技比赛，他赛前仍感到紧张。

他说：“我在三天前就觉得有点紧张。能再度体验比赛气氛的感觉很棒，这些都是我想念的。这里游泳的距离是我平时的大约20倍，脱离舒适区其实挺有趣的。”

约瑟林今年缺席了柬埔寨东运会，下个月的杭州亚运会也确定不会参加，他是2018年雅加达亚运会的“双金”得主。连续缺席两大赛事，外界都好奇他的游泳生涯是否就此画上句点，对此，约瑟林表示自己还没作出决定。

“我还在思考，拭目以待吧！我想我或早或迟会给你们答案。就现在来说，我非常享受今天的气氛。”

约瑟林在海中开心游泳。（海峡时报）

对于下一场比赛，约瑟林自己也不确定是什么时候，但他会持续他的训练计划。他明年1月将完成全职国民服役（ORD）。

星期天也进行了铁人三项职业男子组赛事，挪威的克里斯蒂安·布鲁蒙菲尔特（Kristian Blummenfelt）以3小时20分48秒夺得冠军，这是他个人首个PTO巡回赛冠军。

亚军和季军分别属于比利时的彼得‧黑默里克（Pieter Heemeryck）和美国的贾森·韦斯特（Jason West）。