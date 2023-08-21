西班牙世杯决赛进球功臣赛后得知父亲病逝

（悉尼综合电）上天总爱作弄人，在世界杯决赛中攻入全场唯一进球，助西班牙力压英格兰首夺女足世界杯冠军的后卫奥尔加·卡尔莫纳（Olga Carmona），在赛后接获父亲病逝的消息。

根据路透社的报道，奥尔加的父亲长期与病魔作斗争，在上星期五（8月18日）不敌病魔离世，但家人和亲友决定隐瞒消息，好让奥尔加能心无旁鹜地备战世杯决赛。

奥尔加在夺冠不久得知父亲病逝的消息后，在社交媒体上写道：“我知道您（父亲）今晚一直在天上看着我，为我感到骄傲。爸爸，安息吧！”

她在贴文中附加了一张她亲吻奖牌的照片，并补充说：“不知不觉中，我在比赛开始前就已经得到了我的星星。我知道您给了我力量去实现一些特别的事情。”

每当获得一次世界杯冠军，球员球衣上的国家队队徽上方都会添加一颗金星。

西班牙足总也在女足夺得世界杯冠军后不久，在社媒发布了奥尔加父亲过世的消息。

他们写道：“我们对必须宣布奥尔加·卡尔莫纳父亲去世的消息深表遗憾。奥尔加在世界杯决赛后得知了这个令人悲痛的消息。在这个极为悲伤的时刻，我们要向奥尔加和她的家人致以最深切的哀悼。我们爱你，奥尔加，你是西班牙足球历史的一部分。”

由于对父亲病逝的消息毫不知情，奥尔加在攻入制胜球助西班牙夺冠后，还与队友们在场上跳舞庆祝，之后也如常参加了颁奖礼。

她甚至在进球后掀起球衣，露出了写有“Merchi”字样的内衣，以怀念不久前去世的好友的母亲。