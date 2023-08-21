逆转胜阿尔拉卡斯 乔科维奇夺辛辛那提公开赛冠军

（辛辛那提综合电）塞尔维亚天王乔科维奇（Djokovic）在本地时间星期一（8月21日）经历三盘苦战，最终逆转险胜世界第一的西班牙小将阿尔卡拉斯（Alcaraz），夺得辛辛那提网球公开赛冠军，为来临的美国公开赛取得好兆头。

这是乔科维奇自上个月的温布登锦标赛决赛后再次与阿尔卡拉斯隔网相对，当时后者胜出，打破了乔科维奇的温网连冠希望。

此役再战，重返美国参赛的乔科维奇在决赛中遭到阿尔卡拉斯强劲的挑战，前两盘两人打得不可开交，以1比1战平。

进入决胜盘，乔科维奇连破带保后以5比3领先，距离夺冠只有一步之遥，但顽强的阿尔卡拉斯强势反扑，并以6比5完成反超。抢七大战中，乔科维奇不再浪费机会，拿下最终胜利，这也是他第39个1000级别的大师赛冠军。

这场胜利对36岁的乔科维奇来说别具意义，苦战3小时50分钟的他在赛后撕破球衣，就像2012年澳大利亚公开赛决赛击败纳达尔（Nadal）夺冠时那样。

乔科维奇赛后说：“我们今天经历了一场疯狂的比赛，老实说，这场比赛就像坐了一趟过山车，我不认为我的职业生涯打过太多这样的比赛。也许我可以将其与2012年和纳达尔的澳网决赛比较。今天打满了三盘，差不多经历了四个小时。”

20岁的阿尔拉卡斯是去年的美网冠军，算上夺冠积分，乔科维奇最快要在美网闯过第一轮后，才能夺回世界第一的宝座。

女单方面，主场作战的可可·高芙（Coco Gauff）在决赛中，以6比3、6比4击败捷克的卡罗利娜·穆霍娃（Karolína Muchova）夺冠。