巴塞临时主场首赛艰难取胜

（巴塞罗那法新电）巴塞罗那星期天（8月20日）在西甲联赛中主场2比0战胜加的斯（Cardiz），取得他们在临时主场首场比赛的胜利。体育马德里（Atletico Madrid）则0比0闷和贝迪斯（Real Betis）。

巴塞罗那主场诺坎普（Camp Nou）今年夏天展开整修工作，预计要到2025年才能完工。巴塞罗那本赛季暂时以巴塞罗那奥林匹克体育场为主场，这里也是1992年巴塞罗那奥运会的主体育场。

奥林匹克体育场只有不到5万6000个座位，远不及可以容纳近10万人的诺坎普。或许因为和西班牙参加的女足世界杯决赛撞期，星期天的这场比赛有大量空位，只吸引到3万9603名观众入场。再加上观众席距离比赛场地较远，巴塞主场气氛远不及从前。

在本赛季首轮联赛中，巴塞罗那在客场0比0踢和赫塔费（Getafe）。星期天的比赛，加的斯差点又让巴塞无功而返。主队直到第82分钟才由佩德里（Pedri）接获京多安（Gundogan）传球，在禁区内铲射得分。之后在伤停补足时间，费兰·托利斯（Ferran Torres）在反击中进球，将比数锁定为2比0。

在另一场比赛中，体育马德里客场0比0闷和贝迪斯。这样，巴塞和体马这两支传统强队都以一胜一和在西甲中开局。皇家马德里（Real Madrid）和巴伦西亚（Valencia）则取得了两连胜。