不敌十人铁锤帮 蓝军英超连续两轮不胜

（伦敦综合电）在星期天（8月20日）第二轮英超联赛中1比3不敌“铁锤帮”西哈姆（West Ham），转会市场上豪掷千金引援的“蓝军”切尔西（Chelsea）两轮未胜，新帅波凯蒂诺（Pochettino）呼吁球迷相信球队的改变过程。

继首轮联赛与“红军”利物浦（Liverpool）踢成1比1平局后，蓝军星期天面对只剩10人应战的西哈姆，以1比3败下阵来。阿盖德（Aguerd）开赛第七分钟为西哈姆拔下头筹，丘库埃梅卡（Chukwuemeka）第28分钟为蓝军扳平比分。随后安东尼奥（Antonio）在第53分钟为西哈姆再添一球，帕奎塔（Paqueta）在球赛结束前主踢罚球一蹴而就。阿盖德在第67分钟被亮第二张黄卡遭罚下。

包括上赛季，蓝军在过去14场比赛只取得一场胜利，这也是他们连续第四场伦敦同城战落败，这对于今夏动用3亿2500万英镑（约5亿6170万新元）引入八名球员的蓝军而言，显然不是个可以接受的成绩。

波凯蒂诺：错失良机令人沮丧 希望球队再接再厉

波凯蒂诺在赛后说：“这就是足球。像我们这样的球队需要取得一个平衡。我认为今天有一些阶段我们没有处理好，丢了球。整体而言，很难解释这样的比赛。我们拥有更多控球权，创造了机会，甚至是表现更好的一方，最终却输了比赛。”

切尔西在这场比赛掌握高达75%的控球权，创造了17次攻门机会，完成了706次传球，这些数据都远高于西哈姆。

除了丘库埃梅卡的进球，切尔西也在两队1比1僵持不下时获得一个罚球机会，不过恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）主罚失手。

波凯蒂诺说：“射丢罚球叫人沮丧。我们踢得很好，但是没有得到回报。”

“我们感到失望，但这只是开始。我们得相信有个过程。相信接下来我们将变得更强，更有竞争力。”