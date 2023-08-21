美国飞人莱尔斯摘获世锦赛男子百米桂冠

（布达佩斯综合电）美国短跑名将莱尔斯（Lyles）星期天（8月20日）在世界田径锦标赛男子100米飞人大战中称雄，以9秒83的成绩夺冠。如今他放眼成为自博尔特后，首位包揽世锦赛男子100米、200米以及4X100米接力三面金牌的选手。

在这场重量级决赛中，莱尔斯后来居上，超越起跑时领先的队友科尔曼，率先冲线。之后的三名选手几乎同时冲线，官方时间也都是9秒88。通过终点拍照确认，博茨瓦纳的特博格（Tebogo）获得亚军，英国的休斯（Hughes）获得季军。牙买加选手塞维尔名列第四，遗憾无缘奖牌。科尔曼获得第五名。

莱尔斯：目标是三冠 另两个还在路上

莱尔斯在2019年和2022年连续两届夺得世锦赛200米跑金牌。由于起跑相对较弱，100米跑不是莱尔斯的最强项，但他如今以9秒83的个人最好成绩夺得了世锦赛金牌。莱尔斯说：“我今年的参赛目标是夺得三个冠军，现在已经拿下一个，另外两个还在路上。100米这个冠军是最难的，接下来我会在自己喜爱的200米项目上享受乐趣。

“一直以来科尔曼都是起跑最快的，整个赛季都是如此，他的表现甚至越来越好。比赛中我就期待着他能够做到自己擅长的事情，如果他是唯一领先我的对手，那就是这场比赛我期待的该有的样子。之后我确保做好提速，在60米的时候超越他，获得领先。”

莱尔斯在去年世锦赛打破了名宿迈克尔·约翰逊保持的200米跑美国全国纪录，成绩是19秒31。200米跑的世界纪录属于博尔特，成绩是19秒19。在去年世锦赛夺冠后，曾有记者问莱尔斯是否能够挑战博尔特的成绩，莱尔斯当时自信地回答说：“19秒10。”

男子200米决赛将在星期五（25日）上演，特博格仍是莱尔斯的最强挑战者。特博格在今年钻石联赛伦敦站跑出19秒50，获得亚军，当时仅落后莱尔斯0.03秒。