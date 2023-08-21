骆建佑击败西班牙老将晋级世锦赛次圈

我国头号男单骆建佑连续两届世锦赛首圈都与现年38岁的西班牙球员阿比安对决，他用时28分钟结束战斗，赛后受访时表示自己为对手的拼搏精神触动。

连续两年在世界羽毛球锦标赛和西班牙老将巴勃罗·阿比安（Pablo Abian）交手，我国羽将骆建佑以2比0胜出，他赛后表示自己非常佩服对手对这项运动的坚持与热爱。

38岁的阿比安是本届世锦赛男单签表中年纪最大的球员，骆建佑用时28分钟以21比12、21比9拿下胜利，打进第二圈。

世界排名第七的骆建佑在速度和球路上都压制着阿比安，左右调动对手让后者疲于奔跑，回球也屡屡出界。

阿比安首次参加世锦赛是在2006年，最好的成绩是2011年和2013年打进16强。虽然已不是当打之年，但他还是凭着对羽毛球的热爱年复一年地参加世锦赛，世界排名第85的他平时只能参加挑战赛。

西班牙老将阿比安（粉衣）是本届世锦赛男单签表中年纪最大的球员。（Badmintonphoto提供）

已参加过四届奥运会的阿比安，目前或正向第五届前进。对于对手的拼搏精神，骆建佑赛后接受《联合早报》采访时说：“巴勃罗（阿比安）的表现让我非常惊艳，在这个年龄能打到这样并不简单。从他身上可感受到什么是坚持与热爱，这点非常值得我去学习。”

26岁的骆建佑的下一圈对手是阿塞拜疆的艾德·雷查约（Ade Dwicahyo），后者较早时以21比14、21比17打败美国的贾斯汀·马。

李梓嘉化身种子杀手

男单首圈最激烈的较量是前亚锦赛冠军李梓嘉（马来西亚）对垒前亚运会冠军佐纳丹（Jonatan，印度尼西亚）。

由于不是种子球员，因此李梓嘉得在首圈就与赛会五号种子佐纳丹交手。李梓嘉首局以21比13拿下后，第二局开局便陷入0比4落后的劣势，但他不慌不忙地追分，成功追平。

李梓嘉在8比8后打出11比4的得分潮，将比分拉开。状态不佳的佐纳丹无力回天，最终李梓嘉以21比15拿下比赛，获得晋级资格。

李梓嘉下一圈的对手是加拿大的杨灿。

杨佳敏收获退赛礼晋级

另一方面，男单次号种子金廷（Ginting，印尼）未走出丧母之痛，选择退出世锦赛争夺，原本会在首圈和他交手的乌克兰球员丹尼洛·博斯尼乌克（Danylo Bosniuk）不战而胜。如此一来，印尼男单在本届世锦赛夺牌机会渺茫。

由于无补位选手进入正赛，首圈对手改为轮空直接晋级的还有我国头号女单杨佳敏。

杨佳敏的首圈对手是法国的齐雪菲，但后者在欧运会受伤，只好退出本届赛事。杨佳敏接下来将与八号种子、印尼女将玛丽斯卡（Mariska）争夺晋级资格。

世界排名第22的杨佳敏与玛丽斯卡此前交手过五次，玛丽斯卡以三胜二负稍占上风。