从兵变到夺冠 西班牙女足首座世界杯冠军格外珍贵

挫折果然能让人成长，西班牙女足经历了主力重伤、兵变和对日本的惨败后，浴火重生，历史性夺得世界杯冠军。

（悉尼综合电）西班牙女足星期天（8月20日）在世界杯决赛中以1比0击败赛前大热门之一的英格兰，历史性捧杯，让不少人大感意外，这并不是因为西班牙是支差劲的球队，而是因为她们近一年来波折重重，这座冠军杯也变得格外珍贵。

两届金球奖得主阿莱克西娅·普特利亚斯（Alexia Putellas）去年7月遭遇十字韧带重伤，这是她们的第一个打击，岂料更坏的还在后头。两个月后女足竟发生“兵变”，多达15名国家队球员写信给西班牙足总，要求换掉主帅比尔达（Vilda）。

比尔达从2015年就开始担任西班牙女足主帅。这15名球员在信中指出，球员和比尔达及工作人员之间存在问题，严重影响到她们的情绪和健康，并威胁足总若不作出改变，她们就退出国家队，显然想借此施压足总，逼换主帅人选。

西班牙足总非但没有妥协，还态度强硬地提醒，会将拒绝被征召的行为视为严重违反纪律，涉及的球员可能面对两年至五年的禁赛处分。此外，他们也要求涉及兵变事件的球员们承认错误并请求原谅，否则不会被允许回返国家队。

尽管那起事件一度导致西班牙队在去年10月的国际赛只能派出“杂牌军”参赛，但她们很快就稳住阵脚。

艾塔娜·邦马特是去年15名电邮西班牙足总要求换帅的球员之一，最终她竟当选本届女足世界杯最佳球员。（法新社）

没有加入电邮足总行列，却公开声援队友的两名老将珍妮弗·艾尔莫索（Jennifer Hermoso）和艾琳·帕雷德斯（Irene Paredes）在今年二三月悄悄归队，阿莱克西娅也在4月奇迹伤愈，重返球队报到。

到了最后，兵变事件中的15人也有三人在“知错”后，重获西班牙队征召，她们分别是后卫奥纳·巴特勒（Ona Batlle）、前锋马里奥娜·卡尔登泰（Mariona Caldentey）和中场艾塔娜·邦马特（Aitana Bonmati），其中艾塔娜在西班牙夺冠的过程中扮演了至关重要的角色。

最后一轮小组赛惨败给日本敲响警钟

本届世界杯期间，西班牙也在最后一轮小组赛遭遇重挫，0比4惨败给日本让人大跌眼镜，所幸她们凭借前两轮的胜利提前出线。

比尔达当时坦言，惨败给日本是个重大打击，但也承认“有时它也是团队进化和成长所需的”。

敲响警钟后，比尔达做出了一些大胆的改变，在复赛对垒瑞士时不仅换掉了门将，还将阿莱克西娅从首发名单中移除，没想到这一招竟然奏效，西班牙5比1大胜强势反弹。

原本不受欢迎的西班牙女足主帅比尔达（左），最终竟带领球队夺得世界杯冠军。（路透社）

比尔达：一切苦难都是值得的

尽管在迎来美好结局前面对了许多困难，但比尔达说：“如果所有的苦难都是成为世界冠军所须经历的，那这一切都是值得的。”

他坦言：“（过去一年）在个人管理层面上很困难，但在体育层面上，我们取得了前所未有的成绩。很高兴我们成为了世界冠军。”

“我为球员感到骄傲，不仅是那些来到世界杯的，那些参与了外围赛和训练营的也包括在内。”

但西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）却趁机讽刺了此前怀疑他们的人。

他说：“虽然有些人不想让我们工作，但我们非常努力。那一小撮经常感到沮丧和怨恨的人应该学习如何让其他人工作。”

比尔达对未来三缄其口

尽管率队历史性首夺世界杯冠军，但比尔达却拒绝回应接下来是否会留在西班牙女队，表示暂时只想好好庆祝世界杯胜利。

至于有什么话想对之前的质疑者说，比尔达也不愿多谈。

不过，西班牙队却在社交平台X（前称推特）以一张比尔达亲吻世界杯奖杯的照片和“Vilda in”的文字，暗示对方留队。针对这则贴文，比尔达也只是感谢了总会这一年来的支持。