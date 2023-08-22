意甲首秀攻入一球 普利西奇大放异彩

（米兰综合电）树挪死，人挪活？在切尔西（Chelsea）表现不佳的美国球星普利西奇（Pulisic）在代表体育米兰（AC Milan）出场的首场意甲联赛中表现不俗，他攻入一球，帮助体米在客场战胜博洛尼亚（Bologna）。

24岁的普利西奇司职翼将，在缺少正印中锋的切尔西，他无力承担起攻城拔寨的重任，上赛季只取得了一个进球。可是在体米，他身边有切尔西前队友、法国中锋吉鲁（Giroud）在中路担当支点，普利西奇有机会更好地发挥个人能力。

在比赛第11分钟，普利西奇于禁区右侧送出传中，将球传到后点。荷兰中场雷金德斯（Reijnders）再将球敲到门前，吉鲁拍马赶到，直接推射破门，攻入体米的赛季首个进球。

在第20分钟，普利西奇右路带球，和吉鲁在禁区前沿做了一个撞墙式配合。普利西奇得球后不等对方包夹防守到位，调整出空档后直接起脚大力远射，皮球应声入网。

普利西奇在赛后说：“对我来说这是职业生涯中完美的一步。大家都很欢迎我，我很激动能成为球会的一部分。这是一个好的开始，很高兴能取得进球，同时我们没有丢球。赢球总是开心的。”

对于目标，普利西奇说：“我们希望努力赢下联赛冠军，当然我们还会在所有赛事中努力去拼。在个人的角度，我要继续像这场比赛一样，创造并取得进球，帮助球队赢得冠军。”