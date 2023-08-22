尼克斯起诉猛禽 窃取球探报告和球队机密

（路透电）美国职业篮球联赛（NBA）球队纽约尼克斯（New York Knicks）星期一（8月21日）在曼哈顿起诉多伦多猛禽（Toronto Raptors），指控猛禽的新教练团队雇佣“内鬼”，向他们提供尼克斯的球队侦察报告和其他机密资料。

尼克斯指控球队前视频、分析和球员发展助理伊凯秋克·阿佐坦（Ikechukwu Azotam），窃取数千份内部文件并将其转发给猛禽。阿佐坦已于上周离队。猛禽的代表并未对路透社的询问作出回应。

尼克斯母公司MSG Sports的发言人说，“鉴于明显违反了我们的雇佣协议、刑事法和民事法，我们别无选择，只能采取这一行动。”

尼克斯：猛禽主帅拉雅科维奇剽窃尼克斯方法

猛禽6月聘请前孟菲斯灰熊（Memphis Grizzlies）助理教练拉雅科维奇（Rajakovic）出任主帅。尼克斯队的诉讼把拉雅科维奇、阿佐坦，以及另外几名猛禽支援列为被告人。诉讼文称：“拉雅科维奇首次出任NBA球队主帅，原本应该会对组织结构和教练方式有自己的看法。显然的，鉴于他非传统的晋升方式，被告没有自己的方法，因此选择了剽窃尼克斯的方法。”

尼克斯于2020年首次聘用阿佐坦作为视频协调员。诉讼称，阿佐坦从6月起受聘于猛禽，并在7月底告知尼克斯这个消息。

根据诉讼，阿佐坦开始在大约同一时间向猛禽发送球队机密信息，包括有关尼克斯的组织结构，对手的战术报告，以及由其球探剪辑的比赛视频报告。

尼克斯要求获得未列明金额的赔偿，并要求法院永久禁止猛禽和阿佐坦滥用他们的商业机密。