罚球定江山 炮兵新赛季两连胜

（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）在本地时间星期二（8月22日）凌晨的英格兰超级联赛上，客场1比0力挫水晶宫（Crystal Palace），拿下新赛季两连胜。

在球赛第53分钟，炮兵获得罚球机会，厄德高（Odegaard）操刀主罚一蹴而就，攻入全场比赛唯一进球。球赛第67分钟，炮兵的日本籍球员富安健洋（Tomiyasu）因为被亮第二张黄卡，遭罚下场。

经过这场胜利，炮兵成为英超第三支首两轮联赛全胜的球队，另外两支拿下六个积分的球队分别为布赖顿（Brighton）与上赛季冠军曼市（Man City）。

阿特塔：10人硬战半小时 是场漂亮胜利

对于这场在10人作战下取得的胜利，炮兵主帅阿特塔（Arteta）说：“这是一场漂亮的胜利。我非常高兴。在客场有30分钟的时间只有10人硬战，这是非常艰难的。

“一些球员体力透支，我们的候补很优秀，他们知道自己该做些什么。今天我们经历了一场硬战，并成功克服，它会让我们变得更强。”

关于为了打击拖延时间，导致出现更多黄卡和补时的新条例，阿特塔表示球队需要一些时间适应。

他说：“这对我们来说将会是很艰难的。我可以向你保证，接下来将会有更多10人，或者九人甚至是八人的比赛。”

经过这场比赛后，阿申纳在积分榜上以六分暂列第三，净胜球落后榜首的布赖顿与次席的曼市。炮兵将在来临星期六（26日）的英超联赛对垒富勒姆（Fulham），力争三连胜。