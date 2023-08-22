第九道创奇迹 美选手沙卡里成世锦赛女飞人

克服赛道不利挑战，沙卡里刷新大会纪录成绩，成为本届世锦赛女飞人，粉碎牙买加选手谢莉安第六枚百米金牌梦。

（布达佩斯综合电）从第九跑道出发，美国短跑女将沙卡里·理查森（Sha’Carri Richardson）在本地时间星期二凌晨（8月22日）创造“第九道奇迹”。在田径世界锦标赛女子100米项目上，以刷新大会纪录的10秒65成绩夺冠，成为本次比赛女飞人。

沙卡里的女子100米冠军，再加上之前莱尔斯（Lyles）的男子100米金牌，美国队囊获本次比赛男女飞人两项大奖。

沙卡里：第九跑道更能专注比赛

沙卡里的夺冠意味着牙买加好手谢莉安·弗雷泽·普莱斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）希望夺得第六个100米金牌的美梦被粉碎。这名牙买加选手以10秒77成绩排名第三，其同袍谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）则以10秒72夺得亚军。

因为半决赛成绩不理想，只跑出10秒84的成绩，小组名列第三，沙卡里在决赛上被编入了第九跑道，这名新科世界冠军赛后表示第九跑道更适合自己专注比赛。

在决赛上，尽管谢莉安与谢莉卡这两名牙买加选手在起跑后建立明显优势，沙卡里仍凭借后程的加速能力超越这两名对手，以10秒65率先冲线。

沙卡里（右）凭借后程提速，超越两名牙买加选手，夺得女子百米金牌。（路透社）

沙卡里说：“我只是觉得能为自己完成一场精彩的比赛，我甚至不知道其他选手在哪里。我独自一人在自己的世界里，老实说我一生都是这样。我一直沉浸在自己的世界、自己的元素中，所以九号跑道非常适合我做自己所该要做的事情。”

沙卡里曾因涉毒被取消奥运资格

在2020年东京奥运会，原本已取得参赛资格的沙卡里因为检验出吸食大麻，被禁止参赛。去年的尤金世锦赛，她因为在美国队内选拔赛成绩不理想而未入选，只能眼睁睁地看着谢莉安、谢莉卡与伊莱恩·汤普森（Elaine Thompson-Herah）这三名牙买加选手，在自己的主场横扫女子100米的三枚奖牌。

对于过去的一连串挫折，沙卡里赛后说：“我在这里，我是冠军。我已经告诉你们，我不是回来，而是变得更强。”

本赛季饱受膝伤困扰 谢莉安庆幸夺铜牌

随着博尔特的退役，牙买加在男子百米赛场已经不具备呼风唤雨的实力，不过在女子百米项目上依旧实力超群。尤其是36岁的老将谢莉安，即使是经历结婚生子，状态依旧不减当年，去年的世锦赛强势拿下百米金牌。

虽然本届比赛未能守住这个项目金牌，本赛季饱受膝伤困扰的谢莉安表示为自己能赢得一枚铜牌感到庆幸。

他说：“去年我以新大会纪录的成绩夺冠。今晚，又是另一个大会纪录成绩。这说明了女子短跑项目的水平，当你参赛时，就必须付出100%的努力。”