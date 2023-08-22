唇吻女球员被炮轰 西足总会长道歉

（马德里路透电）西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）在上星期天（8月20日）女队首捧世界杯冠军的颁奖仪式上，唇吻球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）惹争议，过后公开道歉。

卢比亚莱斯在西班牙于女足世界杯决赛1比0战胜英格兰夺冠后的颁奖仪式上，紧拥这名队史第一射脚，突然抱住她的头强吻。

珍妮弗曾在足总文告中淡化风波

尽管珍妮弗过后在一段摄于更衣室的视频中告诉队友“我并不喜欢”，但她过后在足总发给当地通讯社埃菲社的文告中淡化了这起风波。

她说：“这完全是在赢得世界杯的巨大喜悦下双方的自发举动。会长和我关系很好，他对我们所有人的行为一直都无可挑剔，这是一种自然表达爱意和感激之情的方式。”

批评声浪不断 卢比亚莱斯最终道歉

卢比亚莱斯起初似乎认为此举无伤大雅。他在接受当地电台马卡的访问时，还抨击批评者是“白痴”。他说：“和珍妮的亲吻？到处都有白痴。当两个人在那一刹那的感情不能说明什么时，你不能听白痴说什么。我们是冠军，就是这样。”

但在批评声浪不断的情况下，卢比亚莱斯星期一（21日）通过西班牙足总的一段视频正式道歉。“毫无疑问地，我错了，我必须承认……在兴奋之情最热烈的时候，这是没有恶意的。”他也对被他批为“白痴”的人道歉。

卢比亚莱斯的行为引起各界抨击，上个月结束大选后尚未组建新一届内阁的西班牙政界齐声讨伐。代理第二副首相约兰达·迪亚兹指卢比亚莱斯的借口行不通，要求他下台。代理文化和体育部长伊塞塔也批评卢比亚莱斯的行为无法被接受。代理性别平权部长艾琳·孟蒂罗则说珍妮弗所经历的“非双方自愿性亲吻”是现今社会女性日常会遭受的性暴力，不能被正常化。