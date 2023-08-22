公牛球星鲍尔膝盖受伤 连续两赛季缺勤

（芝加哥路透电）芝加哥公牛（Chicago Bulls）主力控卫朗佐·鲍尔（Lonzo Ball）星期一（8月21日）证实因为膝盖受伤，将连续两个赛季缺勤。

今年3月进行软骨组织移植手术的鲍尔因为来不及康复，确定将缺席下一个赛季。但让他看到曙光的是，医疗团队终于确认了伤势程度，他预料能够在2024-25赛季登场。

鲍尔在接受亚特兰大鹰队（Atlanta Hawks）球星特雷·杨（Trae Young）播客访问时说：“至少现在我接受了手术。 我们有一个康复的计划， 我们一直按计划进行， 我已步入正轨。”

伤势影响公牛战绩 鲍尔感到抱歉

鲍尔的伤势对公牛影响重大，因为鲍尔刚刚在2021年与公牛队签下了一份为期四年、价值8000万美元（约1亿零832万新元）的合同，但那个赛季他只打了35场比赛。当他受伤时，芝加哥队在东部领先，战绩为27胜13负。

少了鲍尔，公牛队在那个赛季的季后赛首轮出局，然后在上个赛季的东部联盟季后赛附加赛中遭淘汰。

鲍尔说：“我对（公牛队）总经理们感到抱歉，因为我觉得他们以我为中心打造了一个完美的团队。我终于找到了我觉得能够适应我比赛方式、打出我的风格，让我真正做我想做的事情的完美团队，”

他说，伤势的不确定性使情况变得更糟。“当我刚受伤的时候，我们真的不知道是什么情况。我看了各种各样的医生，情况起起伏伏。那对我来说真的很艰难，因为我不知道明天会是什么样子。”

鲍尔2017年以选秀榜眼加盟洛杉矶湖人（LA Lakers），为洛杉矶湖人队效力两个赛季，然后在新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）效力两个赛季，之后加盟公牛。他平均每场比赛只打了不到33分钟，场均11.9分，5.7个篮板和6.2次助攻。他在生涯252场职业比赛中有239场是首发。