我国保龄球小将主场再扬威 包办亚青赛男女双人金牌　

第22届亚洲青少年保龄球锦标赛再传捷报，我国保龄球小将的男女双人赛技压全场摘金，我国目前已有三金进账。这场赛事星期二（8月22日）在本地举办。

在淡马锡俱乐部的保总射靶场保龄球馆（SingaporeBowling@Rifle Range）举行的第二天比赛中，男子双人赛由我国18岁的永明（1420瓶分）及林俊（1289瓶分），以2709总瓶分摘金。永明的成绩也是全场最高分。日本（2688瓶分）和澳大利亚（2662瓶分）分别摘下银牌和铜牌。

这也是林俊前一天（21日）赢得我国自2012年以来，在这项赛事的首个男子个人赛冠军后，连续两天摘金。他在受访时说：“这枚金牌对我来说比个人赛更有意义，因为我能和搭档共享金牌，这也将作为我备战团体赛的基石。”

永明也说：“这真是难忘的经历，心情就像经历了过山车一样，我很开心搭上这趟车。”

林诗恩和诺伊尔蒂娜称霸女子双人赛

去年三夺铜牌后，诺伊尔蒂娜（左）今年终于和搭档林诗恩站上最高领奖台。（新加坡保龄球总会提供）

17岁的林诗恩和16岁的诺伊尔蒂娜也在女子双人赛打出2440总瓶分，压倒日本（2404瓶分）和马来西亚（2383瓶分）夺冠。林诗恩也打出全场最高的1302瓶分，诺伊尔蒂娜则贡献1138瓶分。

林诗恩说：“能和搭档诺伊尔蒂娜夺冠当然很开心。我在比赛中保持专注，一步一步来，每一球都不急，并不断告诉自己‘（争取）一好球’”。

诺伊尔蒂娜则说：“去年我在这项比赛三次拿下铜牌，这是我第一次站在第一的位置唱国歌，真的非常荣幸。”

星期三（23日）将进行女子和男子四人团体赛，综合个人、双人和团体赛成绩的全能赛赛果也将揭晓。目前林诗恩以2495瓶分排在女子组第一，领先优势有95瓶分。林俊则以2662瓶分排在男子组第三，仅落后榜首13瓶分。