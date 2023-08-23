骆建佑轻取对手 闯羽球世锦赛16强

我国羽队星期二在世锦赛取得三胜二负的不俗成绩。男双郭俊良／骆建贤和女单努尔因斯利亚虽然在首秀落败，但也有亮眼表现。

我国羽毛球队星期二（8月22日）在丹麦举行的世界羽毛球锦标赛全面出击，两位男单骆建佑和郑加恒分别报到16强和32强；混双夫妻档许永凯／陈薇涵也打破一轮游魔咒。

面对原籍印度尼西亚的阿塞拜疆选手艾德·雷查约，被列为七号种子的骆建佑在32强没有遇到太多考验，用时24分钟以21比4、21比11轻取世界排名第75的对手。他在16强将碰上印度九号种子普兰诺伊或印尼选手奇科，后两者的比赛至截稿时尚未开打。

世界排名29的我国混双夫妻档许永凯／陈薇涵也直落两局战胜排名23的丹麦马蒂亚斯·蒂里／艾米丽·马厄隆，告别连续六站参赛一轮游的尴尬。

许永凯（右）和妻子陈薇涵在世锦赛取得开门红，今年第三次闯入次轮比赛。（Badmintonphoto提供）

丹麦组合尽管上个月在加拿大公开赛和美国公开赛都取得亚军，但或许是受到主场作战的压力，不仅主动失误不少，也留下许多空间被我国选手充分利用。加上许永凯的多次杀球，我国在13分钟内就以21比12拿下首盘。

我国在第二局初段一度手握六分优势，丹麦过后奋起直追并以17比16逆转，但幸好我国稳住阵脚，以21比18拿下比赛。许永凯／陈薇涵将在32强挑战首圈轮空的韩国五号种子徐承宰／蔡侑玎。

两人上次参加单项赛闯过首圈是在五个月前的瑞士公开赛。他们受访时坦言，由于多种个人原因，他们今年面对很多波折，影响了他们的信心，“这次在如此大型的比赛取得胜利对我们来说意义重大，很开心能够振作起来”。

郑加恒获世锦赛首胜

我国二号男单郑加恒去年经历一轮游，今年终于拿下世锦赛首胜。（Badmintonphoto提供）

我国世界排名98的二号男单郑加恒也在星期二凌晨的64强赛中，经历1小时16分钟的鏖战，以三局24比22、17比21、21比15战胜世界排名比他高58位的捷克选手洛达，取得他的首场世锦赛胜利。他将在星期三（23日）的32强挑战香港世界第16的好手李卓耀。

此前在其他比赛战绩不佳的郑加恒说，去年他在出发参加世锦赛一周前撕裂脚踝肌腱（过后首圈出局），让他很渴望拿下胜利，但也让他在比赛中过于着急，并在第二局后半段失去专注，“和比我排名高的球员比赛，我没有想太多，我很高兴能拿下首场胜利。”

男双女单苦战三局落败

不过，首次出征的我国男双郭俊良／骆建贤和女单努尔因斯利亚都历经三局奋战落败，止步首圈。

骆建贤去年搭配许永凯闯入世锦赛16强后，今年和郭俊良配对出击。世界排名75的他们首圈虽然硬碰世界排名第20、本月初在成都世界大学生运动会夺金的中国组合任翔宇／谭强，但表现令人眼前一亮。

虽然我国组合首局12比21落败，但两人在第二局火力全开，连续杀球让对手无力招架，以21比10扳回一城。

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谭强在这场比赛失误不少，他在决胜局骆建贤躺地救球时的杀球竟然中网，下一分又在多拍对决中打歪。骆建贤过后通过一记绝妙吊球得分，加上对手下一分回球出界，让我国以11比10进入间歇。

只可惜好景不长，我国组合下来失误连连，多次回球不过，让中国组合趁机拉开差距，以21比14取胜。

世界排名第100的努尔因斯利亚碰上同样首次参赛的世界第73的巴西18岁小将茱莉亚娜·维埃拉。

22岁的努尔因斯利亚首次参加世锦赛，奋战三局落败。（Badmintonphoto提供）

努尔因斯利亚首局失误较多，以9比21落败；但她第二局找回感觉，以21比19胜出，将比赛拖入决胜局。整体实力更强的茱莉亚娜在决胜局一路领先，以21比14笑到最后。

我国女双金羽佳／黄嘉盈首圈对垒英格兰组合克洛伊·比尔切／劳伦·史密斯的比赛，至截稿时尚未进行。