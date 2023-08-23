西班牙足总会长唇吻球员 首相桑切斯：道歉不够

（马德里法新电）西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）在女足世界杯亲吻球员珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）风波越演越烈。西班牙首相桑切斯（Sanchez）星期二（8月22日）表示，卢比亚莱斯的道歉是不足够的。

首相桑切斯：卢比亚莱斯行为不可接受 道歉不够

在上星期天（20日）举行的女足世界杯决赛中，西班牙绝杀英格兰赢得队史上首个世界杯冠军。当时卢比亚莱斯亲吻其他球员的脸颊或是拥抱她们，但来到珍妮弗时，他突然抱住她的头强吻。

此番举动引起西班牙人民的不满，就连首相桑切斯在记者会被问及这起事件时，都直言：“我们看到的是一个不可接受的行为。”

西班牙首相桑切斯认为足总会长卢比亚莱斯的道歉并不足够。（法新社）

他说：“我也认为卢比亚莱斯的道歉是不够的，他必须做得更多。”

社会主义政治家桑切斯 自称女权主义者

桑切斯是一名社会主义政治家，他过去已推动更严格的关于性同意和性骚扰的法律。自称女权主义者的他在2018年6月上任时，在17个内阁职位中让女性出任11个职位。

他在马德里举行的记者会上说：“我相信21世纪将是一个女性在各方面发挥作用的世纪。我相信女子足球、女子运动有着光明的未来。我能说的就是西班牙为你们感到骄傲。”

西班牙足总： 将召开特别大会处理风波

卢比亚莱斯在星期一（21日）通过西班牙足总发布视频为自己的行为道歉，珍妮弗在足总发给当地通讯社的文告中也试图淡化这起风波，但外界依旧不买账。

对此，西班牙足总在星期二也宣布，他们将于星期五（25日）召开特别大会，将这个问题作为紧急事项来处理。