炮轰76人总裁莫雷 哈登遭NBA罚10万美元

（洛杉矶法新电）费城76人（Philadelphia 76ers）球星哈登（Harden）上周在中国出席活动时痛批球队篮球事务总裁莫雷（Morey），星期二（8月22日）遭到美国足球联赛（NBA）罚款10万美元（约1万3500万新元）。

哈登上星期二（15日）在中国出席赞助商阿迪达斯举办的活动时说，只要莫雷仍然担任费城76人的总经理，他将永远不会再为该队效力。

这名前NBA最有价值球员在与76人陷入合同僵局后，发表激烈言论，称他不能再是一个雇用莫雷的球队的成员。“达里尔·莫雷是一个骗子，我永远不会成为他所在组织的一员。”

他之后还特别逐字强调了这句话一遍。

NBA球员协会拟为哈登上诉

NBA对哈登这番言论开出了10万美元罚金的惩处后，NBA球员协会发声明有计划为哈登上诉。“我们不同意联赛对詹姆斯·哈登最近发表的言论进行纪律处分的决定，我们认为这并不违反公共交易要求的规定。 我们打算提出申诉，并由我们的仲裁员审理此事。”

34岁的哈登2022年2月从布鲁克林网（Brooklyn Nets）加盟76人。据报道，这名33岁的10次全明星球员上个月告诉球队，他想要被交易出队。

美国媒体曾报道，76人队已经终止与哈登关于交易的讨论，并期望他在9月报到赛前训练营。

“The Athletic”体育网站则引述接近哈登的消息来源说，哈登无意参加季前训练营。

76人去年引进哈登，主要是希望有助于球队冲刺NBA总冠军。然而，由现任NBA最有价值球员恩比德（Embiid）领军的76人在过去两年都止步季后赛，两个赛季都在东岸联盟半决赛中出局。