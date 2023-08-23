帅罗率沙特球队艾纳斯 打入亚洲冠军联赛

（利雅得综合电）“帅罗”克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）帮助沙特阿拉伯球会艾纳斯（Al-Nassr，也译利雅得胜利）在亚洲冠军联赛附加赛中战胜阿联酋迪拜的沙巴布（Shabab Al Ahli，也译迪拜国民），获得亚洲冠军联赛正赛资格。罗纳尔多在比赛中贡献一次助攻。

拥有罗纳尔多、马内（Mane）、布罗佐维奇（Brozovic）等球星的艾纳斯在比赛中一度1比2落后，一直到第88分钟，才由沙特本土后卫甘南（Ghannam）进球扳平比数。

在补足时间第五分钟，巴西前锋塔利斯卡（Talisca）攻入他在本场的第二个进球，艾纳斯终于取得领先。之后帅罗助攻布罗佐维奇进球，将比数锁定在4比2。

罚球屡屡遭拒 帅罗情绪险失控

进入亚冠联赛意味着艾纳斯有望竞争亚洲冠军头衔。赛后帅罗心情大好，向看台上的观众微笑挥手致意，这和他在比赛中频频向裁判抱怨的场面形成鲜明对比。

这场比赛的主裁判是中国籍裁判傅明。比赛中，罗纳尔多单是在上半场就有三次在禁区内倒地，还有一次倒钩射门打在对方手上，帅罗屡次向裁判索要罚球，但傅明都不为所动，帅罗表现得情绪激动，上半场结束时更是一把撤掉了手臂上的队长袖标，并向第四官员大喊。下半场，马内也两次在禁区内倒地，裁判继续不予理睬，同样引起了帅罗的激烈反应。

本场比赛没有引入VAR（录像助理裁判），傅明过于保守的吹罚在赛后引起争议。