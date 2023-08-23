男子职业网球员协会推出最低薪金制

（巴黎综合电）男子职业网球员协会（ATP）星期二（8月22日）宣布推出“底线”（Baseline）计划，从2024赛季开始试验实行最低薪金制度，给予世界排名前250位的男子单打网球员最低薪金保障，最低的一档也有7万5000美元（约10万2000新元）。

排名前100位球员最低薪金为30万美元

根据ATP的文告，在2024年，排名前100位的球员最低薪金为30万美元，101至175位为15万美元，176到250位的为7万5000美元。如果球员收入低于这一标准，ATP就会给予津贴补足。ATP预计，将会有30名到45名球员得到津贴。

文告中写道：“这会给球员们提供更大的确定性，让他们可以更好地安排赛季，更多地专注在比赛和团队上。这笔津贴也囊括了教练、训练师的费用，旅游费用也包括在内。”

伤缺球员和新秀球员均可受益

ATP还计划给因伤无法参赛的球员更多保障。那些受伤导致一个赛季参赛少于九站的球员会得到伤病保障津贴。前100名球员为20万美元，101到175位的为10万美元，176到250位的为5万美元。

新秀球员们也会因为新计划受益。ATP奖项向首次打入前125位排名的运动员提供20万美元津贴，用来帮助运动员组建团队，满足频密参加ATP巡回赛事的需要。

ATP总裁高登兹说：“这反映了我们对于运动员和他们职业生涯的承诺，构建一个运动员可以充分发挥，提升这项运动的环境。这只是我们走向目标的开始。我们将在未来几年里继续扩大这项计划。”