珊蒂世锦赛圆梦首闯200米半决赛

创下我国在田径世锦赛的历来最佳表现后，珊蒂将在半决赛和今年100米金银牌得主同场较量，迎来难得的交手机会。

我国女飞人珊蒂职业生涯的梦幻一年还在延续，她星期三（8月23日）在匈牙利首都布达佩斯举行的世界田径锦标赛200米短跑预赛中，以破全国纪录姿态闯入半决赛，成为我国历来首位在这个世界级竞赛预赛突围的选手，还达到了参加巴黎奥运会的标准，完成赛前目标。

作为亚洲冠军，排在八号跑道的珊蒂在第三场预赛中跑出22秒57的成绩，比她在今年5月东南亚运动会创下的22秒69的全国纪录快了足足0.12秒，名列这场预赛的第二，仅次于去年这个项目的冠军、牙买加好手谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson，22秒51）。这也是26岁的珊蒂今年第四次打破女子200米全国纪录。

创我国在世锦赛最佳成绩

根据赛制，六场预赛中每场排名前三以及其余选手中的最快六人，将晋级24人半决赛。珊蒂在44位参赛选手中的名列第12，成为晋级半决赛的唯一亚洲选手，写下我国在田径世锦赛历来最佳成绩。

珊蒂在完成比赛后，露出灿烂笑容。（新加坡田径总会提供）

此外，22秒57的成绩刚好达到明年巴黎奥运会的入围标准。早前，我国泳将陈永进和水翼风筝板（Formula Kite）世界冠军墨士廉已经拿下奥运资格。

珊蒂开赛前在同场竞技的七位选手中，最佳成绩只列第四。不过势头正猛的她开赛之后尽管身处外道也不落下风，并在100米处就处于前三位置内，最后拿下第二。她在看到大屏幕的成绩之后，兴奋地喊了一声，接着蹲坐在地。

处在外道的珊蒂（前）开赛之后一直保持在前列位置，成功达到闯入半决赛的目标。（新加坡田径总会提供）

她在赛后受访时说，自己和教练库尼亚本次世锦赛的目标就是闯入半决赛，并达到奥运入围时间。他们在做了充分准备后，如今梦想成真。

珊蒂说：“感觉太棒了！我在赛前就心情澎湃，对成绩很开心，也完成了我和教练编排的比赛策略。”

半决赛将和100米金银牌得主同场竞技

库尼亚受访时也大赞珊蒂的表现说：“这是一个非常美妙，但也有挑战的赛季。她在东运会将新加坡立足于东南亚体育版图上；在亚锦赛把新加坡立足于亚洲田径地图里，现在她又让亚洲立足于田径冲刺世界，也把新加坡立足于世界田径。”

“我们将继续设法让她进步，缩短她的时间。既然她今天将比赛计划执行得这么出色，我们看看在下来的一天还能做什么。要做得更好不容易，但这并非不可能。”

对于和谢莉卡同场竞技，珊蒂说：“很感激能有这个机会，可以说我和她同场比赛，只落在她后头。真的是很美妙的机会和经历。”

珊蒂在半决赛还能再经历一次这样的机会，因为她又和谢莉卡分到了同一场，将在第三场半决赛中登场。珊蒂将再度排在最外面的第九赛道，谢莉卡则是第七赛道，而在两人之中的八号赛道也是重量级选手，即刚赢得女子100米金牌的美国好手沙卡里·理查森（Sha’Carri Richardson）。谢莉卡则是本届100米银牌得主。

对于半决赛，珊蒂说自己将以同样的计划参加这场比赛，也要尽情享受每一个时刻。三场半决赛中分别名列前二的六位选手，加上下来成绩最佳的两人晋级决赛。比赛将在本地时间8月25日凌晨2时03分展开，并透过世界田径（World Athletics）的YouTube频道现场直播。