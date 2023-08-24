四度夺年度最佳女运动员 冯天薇：圆满了

自2018年后，我国乒乓球名将冯天薇再度赢得年度最佳女运动员殊荣。去年在共运会三金凯旋，今年再获得这个奖项，她说：“圆满了，我很满意。”

我国乒乓球名将冯天薇星期三（8月23日）获颁新加坡体育奖年度最佳女运动员，这是她职业生涯第四次获得该奖项。与她一同夺得年度最佳运动员殊荣的还有马来武术世界冠军法尔汉。

这是自2018年后，冯天薇再度赢得最佳运动员殊荣，她前三次得奖年份为2010年、2013年和2018年。

本月底将满37岁的冯天薇星期天（20日）才从北京返回新加坡，并在星期三出席在乌节大酒店举行的新加坡体育奖颁奖礼。入围最佳女运动员的除了冯天薇，还有罗梓嘉、郑琇鸿和柯敬文。冯天薇在2022年伯明翰共和联邦运动会表现尤其出色，斩获女单、女双和女团三枚金牌，成为共运会史上赢得最多奖牌（九金三银一铜）的乒乓球运动员，并获得大卫·迪克森奖。大卫·迪克森奖根据共运会健儿在比赛中的表现、公平竞争，以及他们为团队总体贡献而颁发。

她说：“很开心能拿奖，这是我作为运动员最后一次拿这个奖项。在我15年的运动生涯中，能获得四次，每个时段获奖的感受都不同，有在高峰时，也有在低谷时。”

冯天薇感谢新加坡2007年到2022年对她的培养，尤其是去年还能在共运会实现三金壮举，并在今年体育奖获颁年度最佳运动员，这是她从来没想过的。

“这次（获奖时）运动生涯并不是很顺利，有很多伤病。能坚持下来，也想感谢自己的坚持和不放弃。去年共运会我已经36岁，没想过能得三枚金牌，当时只希望通过自己的努力帮助新加坡多取得奖牌。结果很惊喜。

“圆满了，我很满意。”

世锦赛冠军法尔汉（右）是历来首位获得年度最佳男运动员的马来武术选手。（卓祾祎摄）

在颁奖前，大会播放全部入围者在比赛中的英姿。冯天薇坦言，看到自己在去年共运会打球的样子时，多少有些触动。她说：“刚看到电视播放视频，会很怀念赛场上的感觉，现在人生不一样了，已经告别过去，展开一个新的人生。”

她也说，现在已经结束职业生涯了。从结束共运会以来，冯天薇逐渐淡出大众视野，世界排名被移除时也没有宣布自己退役。她笑说：“选择保持神秘吧，不会有特别的方式或特别的时间点去做什么样的事。”

最佳男运动员则归马来武术的法尔汉。这是马来武术历来首次有运动员获得最佳男运动员。25岁的法尔汉去年在河内东南亚运动会赢得金牌后，在两个月后的世锦赛赢得个人第四个世界冠军。

法尔汉说：“投票者认为这是你应得的，那么你就会赢得。所以只要集中精力继续为新加坡赢得金牌，然后其他的事情就会到来。我很高兴我的成就得到了认可，这非常重要，因为这也表明了对这项运动的认可。”

我国巧固球女队获得最佳团队奖项，她们将部分奖金捐给总会，以帮助年轻一代运动员。（卓祾祎摄）

巧固球女队捐出部分奖金

我国巧固球女队赢得最佳团队奖项，所得1万元奖金的一部分将捐给巧固球总会。

队长陈埃琳说：“我们队里都想把奖金捐给总会，可以帮助我们未来的运动员取得更好的表现。”

我国巧固球女队今年1月超越台湾，首次荣登世界第一，创造球队历史。巧固球在我国是并不算热门的体育项目，由于经费有限，他们时常须要自费到国外参赛。

最佳队伍则属于在共运会为我国缔造历史的新加坡羽毛球混双组合许永凯／陈薇涵，他们目前在丹麦哥本哈根参加世界羽毛球锦标赛，因此无法出席颁奖礼。

许永凯和陈薇涵通过全国奥理会表达感谢，他们说：“每当我们参加比赛时，能让新加坡国旗飘扬是一种荣耀。我们希望能以此激励所有运动员，让他们敢于梦想，冲破障碍。”