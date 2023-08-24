我国羽队世锦赛32强四战强敌皆告负 骆建佑成独苗

我国羽毛球队星期三（8月23日）在丹麦举行的世界羽毛球锦标赛32强四次遇上实力较强的种子选手都落败，让星期四（24日）亮相的头号男单骆建佑成为我国仅存的希望。

二号羽毛球男单郑加恒痛失好局，在次局丢失18比11的巨大优势，被香港好手李卓耀逆转，两局不敌对手，比分是17比21、21比23。

世界排名第98的郑加恒挑战排名第16的李卓耀，郑加恒虽然发挥不俗，但两局都无法守住优势。他在首局7比5领先，但被李卓耀连得六分进入间歇，过后就再也追赶不上，丢掉首局。

郑加恒在次局的领先优势更大，取得8比3的开局，并一路领先直到18比11，但到19比13时突然“断电”，被李卓耀连得六分追平。郑加恒虽然先拿到局点，但在来回拉锯后还是被李卓耀追上输球。

郑加恒说，自己当时急于拿下第二局，反而被对手追上。这样的经历也让他意识到在全场比赛保持专注和冷静的重要性，不过他对自己本届世锦赛的整体表现感到满意。

混双夫妻档发挥失常 不敌韩国五号种子

许永凯（左）和陈薇涵无法适应场地风向和对手的快节奏，两局不敌韩国的徐承宰／蔡侑玎。（Badmintonphoto提供）

我国羽毛球混双夫妻档许永凯／陈薇涵面对五号种子、韩国的徐承宰／蔡侑玎发挥失常，在首局17比21落败后，次局更以8比21惨败。

两人在次局虽然4比0领先，但下来兵败如山倒，多次出现主动失误，最后就此出局。两人赛后表示，他们赛前做好了应对这场硬仗的准备，但比赛场馆的风向和此前变得不同，他们无法适应也跟不上对手的快节奏，因此落败。

许永凯说：“在对手连得几分后，我们的大脑一片空白，过后情况就变得不对我们有利。”不过，两人在同一晚的新加坡体育奖颁奖典礼上，获颁最佳队伍奖，或许可以减轻他们落败的郁闷。

我国女双金羽佳／黄嘉盈虽然给予12号种子、中国的李汶妹／刘玄炫顽抗，但以18比21、11比21败阵。女单杨佳敏成为唯一一位拿下一局胜利的我国选手。她在和印度尼西亚的八号种子玛丽斯卡上演近一小时的三局激战后，10比21、24比22、14比21告负，止步32强。

目前尚在征战的我国选手只剩2021年世锦赛男单冠军骆建佑。他对垒印度好手普兰诺伊（九号种子）的16强比赛将在星期四开打。骆建佑在交手记录上以一胜三负落下风。

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