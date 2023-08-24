席尔瓦与曼市续约一年 拉波尔特离队

（曼彻斯特综合电）贝尔纳多·席尔瓦（Bernardo Silva）的去留终于尘埃落定，英超球队曼市（Man City）星期三（8月23日）官方宣布，这名葡萄牙国脚已和球队续约一年，将在伊蒂哈德球场留到2026年。

作为曼市2018-19赛季的年度最佳球员，与球队的合约又将结束，席尔瓦今夏可有不少球队虎视眈眈，其中就包括西甲劲旅巴塞罗那（Barcelona）和法甲豪门巴黎圣日耳曼（Paris St.Germain），但经过深思熟虑后，席尔瓦还是决定留在曼市。

他在受访时说：“我在曼市度过了不可思议的六年，我很高兴能延长在这里的时间。”

“上赛季赢得三个冠军极为特别，作为这么一支充满饥饿感和激情的球队的一份子，是一件令人兴奋的事。”

他补充说：“成功会让你渴望更多，而这支球队让我有机会不断取得胜利。我爱主帅、队友和球迷，希望未来几年我们还能共享更多美好回忆。”

据传比利时国脚多库即将加盟曼市。（法新社）

曼市接近完成今夏第三签

据报道，曼市也非常接近以5540万英镑（约8137万新元）从法甲球队雷恩（Rennes）签下比利时边锋多库（Doku）。

比利时记者鲁伦斯形容：“多库速度、力量和技术兼备，是一名为英超量身定做的球员。”

若交易成功，多库会是曼市今夏签下的第三名球员，他将替代已前往沙特阿拉伯淘金的马赫雷兹（Mahrez）。

不过，曼市后卫拉波尔特（Laporte）在同一天于社交平台X（前称推特）上向曼市全体同仁道别。

根据ESPN上周的报道，这名西班牙国脚已经答应加盟沙特球队艾纳斯（Al-Nassr，也译利雅得胜利），即将成为克·罗纳尔多（C.Ronaldo）的队友。