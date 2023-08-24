田径世锦赛 凯蒂与妮娜同享女子撑杆跳金牌

（布达佩斯综合电）2023年世界田径锦标赛女子撑杆跳项目出现双金局面，奥运冠军美国的凯蒂·穆恩（Katie Moon）与澳大利亚选手妮娜·肯尼迪（Nina Kennedy）以4米90的高度同享金牌。

这两名选手都成功跃过了4米90的高度，在尝试4米95的高度时都失败，即使在倒计算后两人仍然分不出高低，因为在4米90的高度上，两人都有一次失败的经历。

裁判随后与凯蒂及妮娜进行短暂的交流后，决定两人分享金牌，不进行补跳分出胜负。芬兰选手威尔玛·穆尔托（Wilma Murto）以4米80的个人赛季最佳成绩，夺得铜牌。

这也是继2020年东京奥运会后，再次出现田径项目同享金牌的场面。当时卡塔尔选手穆塔兹·埃萨·巴希姆（Mutaz Essa Barshim）与意大利的吉安马科·坦贝里（Gianmarco Tamberi）在男子跳高项目中，以2米37的成绩同享冠军。

在大会宣布成绩后，凯蒂与妮娜在现场观众热烈的掌声中，在摄影师们的包围下紧紧拥抱。

凯蒂说：“当决赛开始时，我没有想过会接受分享金牌的结果，不过现在我彻底满足了。这是多么激烈的一次竞争啊。当赛场上只剩下我和妮娜时，表演才真正开始。这是非常棒的一个晚上，我们很享受，希望大家也是如此。”

与此同时，极度兴奋的妮娜表示能夺得世锦赛冠军是美梦成真。

她说：“我认为今晚发生了奇迹......赢得金牌，这是美梦成真。今晚我跳出了最好的表现，太疯狂了。我感觉整个体育场都在注视着每一跳，这真的令人难以置信。”

玛莉蕾迪成多米尼加首位女子世界冠军

与此同时，玛莉蕾迪·保利诺在女子400米项目上以创多米尼加全国纪录的48秒76成绩夺得金牌。

玛莉蕾迪是今年该项目世界第二快选手，她凭借最后的直程力压群芳，成为首位夺得世界冠军的多米尼加女选手。波兰选手娜塔莉亚·卡茨马雷克（Natalia Kaczmarek）以49秒57夺得银牌，铜牌归巴巴多斯的萨达·威廉姆斯（Sada Williams），成绩为49秒60。

现年26岁的玛莉蕾迪夺冠后说：“很多的情绪涌上心头。这个全国纪录对我意义重大。真的很不可思议，为了达成这样的目标，我准备了很长时间，金牌是我的梦想，我有能力把这个梦想变成现实。”