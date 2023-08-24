点球战压倒辛辛那提 迈阿密国际进公开杯决赛

（迈阿密综合电）迈阿密国际（Inter Miami）星期四（8月24日）在美国公开杯半决赛中，落后两球的情况下扳平比数，加时战3比3平手后再通过点球大战淘汰辛辛那提（Cincinnati）闯入决赛。梅西（Messi）本仗虽没进球，但完成了两个关键助攻，是协助球队翻盘的大功臣。

主场作战的辛辛那提在球迷的助威下踢得积极主动，先后在第18分钟和第53分钟通过阿科斯塔（Acosta）和巴斯克斯（Vazquez）的进球，建立2比0的优势。大比分落后又被全场球迷喝倒彩，梅西在下半场尽显王者风范，两记吊传让前锋坎帕纳（Campana）得以头槌破关，助球队以2比2逼平比数，尤其是第二个在完场补足时间第七分钟的进球，根本就是绝地大反击的戏码。

迈阿密国际门将卡伦德成功扑救出哈格兰的点球，为球队取得关键优势。（路透社）

球赛进入加时战，轮到迈阿密凭马丁内斯（Martinez）第93分钟在禁区边缘的进球反超，前锋久保裕也则在第114分钟为辛辛那提扳平比数，将球赛拖入点球大战。两队各自的前四个点球都应声入网，但之后辛辛那提后卫哈格兰（Hagglund）的点球被近来表现出色的迈阿密国际门将卡伦德（Callender）成功扑救，18岁小将克拉马斯奇（Cremaschi）的点球最终为迈阿密国际锁定胜局。

克拉马斯奇（30号）为迈阿密国际锁定胜局后，和队友卡伦德庆祝胜利。（法新社）

迈阿密国际上星期天（20日）刚在中北美联赛杯决赛凭点球大战击败纳什维尔（Nashville）夺得队史首冠，现在又凭点球气走辛辛那提踢入美国公开杯决赛，有望再次冲击冠军。

美国公开杯的历史可以追溯到1914年，它是美国足坛历史最悠久，也是含金量最高的淘汰赛，重要性相等于英格兰足总杯和西班牙国王杯。迈阿密国际将在9月27日于主场迎战休斯敦发电机（Houston Dynamo），争夺冠军。