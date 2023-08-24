唇吻风波发酵 西班牙女足工会吁采取惩戒措施

西班牙女足工会星期三称，对足总会长卢比亚莱斯在女队夺得女足世界杯后唇吻珍妮弗这件事，他们要求采取“惩戒措施”。

（马德里综合电）西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales）在女足世界杯冠军颁奖仪式上唇吻珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）的风波继续发酵，代表珍妮弗的西班牙女足工会（FUTPRO）要求西班牙足总对卢比亚莱斯“采取行动”，西班牙女子足球联赛直接要他下课，美国功勋队长梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）则认为，卢比亚莱斯的行为反映出“严重的厌女症和性别歧视”。

西班牙女足工会星期三（8月23日）称，卢比亚莱斯在西班牙女足世界杯夺冠后主动亲吻珍妮弗嘴唇这件事，他们要求对前者采取“惩戒措施”。

33岁的珍妮弗在女足工会和她经纪公司的联合声明中写道：“我的工会和我的经纪公司TMJ将负责维护我的权益，并在这件事上成为我的发言人。

“我们努力确保像现在所看到的行为不会逃脱惩罚，他们将受到制裁，以保护女足运动员不受这些行为影响。”

女足工会将在下个星期一（28日）与第二副首相约兰达·迪亚兹（Yolanda Díaz）见面，以确保卢比亚莱斯的行为得到“适当的惩罚”。

珍妮弗（左）在世界杯决赛后被卢比亚莱斯唇吻。（路透社）

卢比亚莱斯亲吻珍妮弗这起事件发生在星期天（20日），当时西班牙以1比0战胜英格兰，夺得队史首个女足世界杯冠军，卢比亚莱斯在颁发金牌给球员时唇吻珍妮弗，这个举动引起国内外不满，包括部长在内的许多人要求他辞职。

卢比亚莱斯一开始对这件事不以为然，还说批评他的人是“白痴”，但事情越演越烈，他最终发布了一段道歉视频，但这并没有平息大众的怒火。

美国名将梅根（图）说卢比亚莱斯有严重的厌女症。（路透社）

美国名将梅根加入批评行列

曾帮助美国赢得女足世界杯冠军的边锋梅根·拉皮诺（Megan Rapinoe）也对这件事发表看法，她抨击卢比亚莱斯在决赛的举动反映出“严重的厌女症和性别歧视”。

梅根直言：“这让我思考我们还要忍受多久。”

卢比亚莱斯在比赛中被拍到他抓住胯下的画面，梅根说：“有一张照片显示，一名足总会长在终场哨响时当众做出抓住自己胯下部位的动作，这是严重的厌女症和性别歧视。”

上届冠军美国今年卫冕失败，她们在16强被瑞典淘汰出局。38岁的梅根将在今年底退役。

西班牙足总将于星期五（25日）召开特别大会，将这件事视为“紧急事件”处理。有西班牙记者透露，卢比亚莱斯会在星期五辞去职务。