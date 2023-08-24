斥巨资却未尝胜果 切尔西英超迎弱旅卢顿非取三分不可

切尔西新老板伯利入主一年多，所付出的转会费已超过10亿美元。本场蓝军面对身价只有6235万英镑的卢顿，如果还不能取胜，实在说不过去。

开季两场联赛不胜的“蓝军”切尔西（Chelsea）本地时间星期六（8月26日）凌晨3时在英超主场对垒升班马卢顿（Luton），非三分不取，盼终结跨赛季八轮英超主场不胜。

在今年夏季进行大换血的蓝军，送走了普利西奇（Pulisic）、芒特（Mount）、哈弗茨（Havertz）等人后，又以破英超转会费纪录的1亿1500万英镑（约1亿9780万新元）购入厄瓜多尔国脚凯塞多（Caicedo），及以5300万英镑外加500万英镑浮动转会费引入比利时后腰拉维亚（Lavia）。

这也意味着蓝军在新老板伯利（Boehly）和清湖资本（Clearlake Capital）去年5月入主后，已经在转会费投入超过10亿美元（约13.5亿新元）。在2021年蓝军赢得欧冠的阵容中，只有三名球员还在队内，如今的切尔西已经是一支全新的球队。

转会费比卢顿全队身价高 新标王上仗表现不佳

在新帅波切蒂诺（Pochettino）的带领下，这支新蓝军或许还需要时间磨合。他们在首轮1比1踢平利物浦（Liverpool）后，上轮惨遭西哈姆1比3毒手。恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）上轮罚球失手；替补上场的凯塞多表现堪称灾难级，八次丢失球权还送出罚球。

对切尔西众将来说，本轮对垒全联赛身价最低（约6235万英镑），仅比凯塞多转会费一半多出一些的卢顿，是取得首胜的好机会。如果能取胜，他们将避免自1998-99赛季以来首次开季三轮不胜的尴尬。

斯特林是上轮英超中蓝军少有表现出色的球员，传出了不少好球，还赢得罚球，但罚球却被恩佐·费尔南德斯射丢。（法新社）

上轮为蓝军建功的小将丘库埃梅卡（Chukwuemeka）因膝伤将缺阵约六周，他和队长里斯·詹姆斯（Reece James）、新援前锋恩昆库（Nkunku）、后卫巴迪亚西勒（Badiashile）等共七人入住伤兵营。

但波切蒂诺还是有不少人选，预料他将再次排出3-4-2-1的阵容。丘库埃梅卡的进攻型中场位置可能被穆德里克（Mudryk）和马杜埃凯（Madueke）取代，他们和上仗表现出色的斯特林（Sterling），一起支援单前锋杰克逊（Jackson），攻击卢顿的铁桶阵。

卢顿在首场英超出师不利，如今硬碰急于求胜的切尔西，取得英超第一分可能还要再等等。（路透社）

前蓝军中场巴克利或倒戈

卢顿本赛季初登陆英超，首战1比4不敌布赖顿（Brighton）。上一轮原定主场对垒另一支升班马伯恩利（Burnley）的赛事，因球场进行改造工程而被延期，有了充分的休息时间。

虽然纸面差距巨大，但卢顿未必不能对蓝军造成麻烦。他们上赛季在英冠联赛只丢39球，是英冠并列第二佳防线。球队今年夏季的10名新援中，包括经验丰富的前纽卡斯尔（Newcastle）和前诺里奇（Norwich）门将克鲁尔（Krul），以及前切尔西中场巴克利（Barkley）。两人本场将力争首发上阵。

上赛季攻入20球成为队内首席射脚的前锋莫里斯（Morris），上仗通过罚球攻入卢顿的首个英超进球，是切尔西防线要注意的对象。切尔西也要避免本场率先丢球，创下过去七场英超都先失球的尴尬队史纪录。

虽然两队不曾在英超交锋，但切尔西过去两年都在英格兰足总杯淘汰对手，分别在主场3比1和客场3比2取胜。卢顿不会轻易束手就擒，但实力更高一筹的蓝军料能取胜。