羽毛球世锦赛中国上届冠军皆挺进 山口茜收退赛礼

世界羽毛球锦标赛星期四（8月24日）进入16强阶段，至截稿时上场的上届冠军中，中国女双陈清晨／贾一凡、混双郑思维／黄雅琼都轻取对手。日本女单山口茜则收到对手的退赛礼。

世界第一的“凡晨组合”陈清晨／贾一凡以21比14、21比9轻取印度的崔莎·乔利／盖亚特里·戈比昌德。她们将在八强赛对垒七号种子日本的松山奈未／志田千阳。

对中国组合卫冕有利的是，二号种子韩国的白荷娜／李绍希和四号种子日本的松本麻佑／永原和可那，双双落马。上半年状态爆棚，拿下三冠五亚的韩国组合被世界第12的印度尼西亚组合拉哈尤／西蒂刷下，比分是12比21、14比21。尽管印尼组合实力不弱，且拉哈尤曾和前搭档波莉赢得东京奥运女双金牌，但“李白”本场完全无法和对手抗衡，令人意外。

两届世界冠军、日本的松本麻佑／永原和可那也无缘连续五届晋级半决赛得牌。她们以14比21、20比22不敌10号种子马来西亚的陈康乐／蒂娜。

陈康乐和蒂娜（面对镜头者）在将两届世界冠军松本麻佑／永原和可那拉下马后，兴奋拥抱庆祝。（Badmintonphoto提供）

“雅思”八强战韩国“金银”争复仇

中国的世界第一混双“雅思”郑思维／黄雅琼以和“凡晨”同样的比分，拿下印尼的德詹／格罗里亚，八强赛迎战韩国的金元昊／郑娜银，盼能报回今年在新加坡公开赛复赛败给对方的一箭之仇。

郑思维（左）和黄雅琼两个月前曾在我国不敌金元昊／郑娜银，一年多来首次无缘四强。（Badmintonphoto提供）

印尼的世界第一男双组合法贾／里安在前一天32强赛两局意外输给台湾组合李哲辉／杨博轩后，成为目前唯一落马的头号种子。印度二号种子兰基雷迪／谢提在16强赛以21比15、19比21、21比9战胜印尼的卡尔南多／马丁晋级。

女单上届冠军山口茜因泰国对手布桑兰退赛不战而胜，能养精蓄锐迎接八强赛。在两名前世锦赛冠军的争夺中，日本的2017年冠军奥原希望直落两局，21比19、21比16战胜泰国的2013年冠军拉查诺。

男单方面，世界第一的丹麦名将安塞龙对垒台湾好手周天成、我国独苗骆建佑对垒印度好手普兰诺伊等多场比赛，至截稿时尚未进行。