多库加盟曼市 传转会费逾9300万元

（曼彻斯特综合电）比利时翼锋多库（Doku）正式从法甲球队雷恩（Rennes）加盟最近三个赛季夺得英超冠军的曼市（Man City），两家球会皆在星期四（8月24日）宣布了这项消息。

根据曼市官网上的消息，多库与球会签订了五年的合约，虽未透露对方的转会费，但英国媒体盛传在5500万英镑（约9382万新元）左右。

多库在接受曼市官网的采访时说：“我是一名年轻的球员，有很多须要学习和进步的地方。在瓜迪奥拉和他团队的指导下，以及和这些世界级球员并肩作战，我确信自己能成为一名更好的球员。

“曼市上赛季的表现真是太精彩了。要赢得三个冠军在足球界里是最困难的事，他们却做到了，你无法想象我有多兴奋能够加入他们。”

速度惊人 一对一表现非凡

曼市足球总监贝吉里斯坦（Begiristain）形容多库时这么说：“他具备边锋所需的一切。 他拥有惊人的速度，并且在一对一的情况下表现非凡。”

多库从比利时球队安德莱赫特（Anderlecht）起家，2020年10月加盟雷恩，为这支法甲球队在各项赛事出场超过90场，并取得了12个进球。

他也在同年献出他的国家队处子秀，至今有两个国家队进球。

多库是继克罗地亚中场科瓦契奇（Kovacic）及中卫格瓦迪奥尔（Gvardiol）后，曼市今夏引进的第三名球员。