湖人明年2月为科比立雕像致敬

（洛杉矶路透电）洛杉矶湖人（LA Lakers）传奇球星科比·布赖恩特（Kobe Bryant）的遗孀瓦妮莎（Vanessa）星期四（8月24日）宣布，明年2月湖人将在主场外竖立科比铜像，以向这名伟大球员致敬。

纪念五次NBA总冠军得主科比的铜像将在明年2月8日，湖人主场迎战丹佛金块（Denver Nuggets）的比赛前揭幕。2020年，布赖恩特和他当时13岁的女儿吉安娜（Gianna）所乘坐的直升机撞上洛杉矶附近山坡，包括他们在内的机上九人全部罹难。

瓦妮莎在湖人的社媒账号发布的视频中说道：“正如你们所知，科比在NBA的整整20年职业生涯都是在洛杉矶湖人度过，自从来到这个城市并加入湖人团队，他在天使之城打球，感觉就像回到家一样。”

她也说：“能够在洛杉矶的中心，即被称为‘科比打造的主场’前，为他的雕像揭幕，让世世代代纪念他的功绩，对我来说是何等荣幸。”

18次入选全明星 史上最出色攻守兼备球员之一

科比是湖人设立雕像致敬的第七名球员，其他六人是埃尔金·贝勒（Elgin Baylor）、沙奎尔·奥尼尔（Shaquille O’Neal）、贾巴尔（Abdul-Jabbar）、“魔术”约翰逊（Magic Johnson）、杰里·韦斯特（Jerry West），以及奇克·赫恩（Chick Hearn）。

在科比的名人堂生涯中，他曾经18次入选全明星，四次获得NBA联赛得分王，并九次入选全联盟最佳防守阵容，使他成为历史上最出色的攻守兼备的球员之一。