对阵森林 滕帅调整红魔锋线成关键

曼联前两轮锋线无力，拉什福德在中锋位置难以发挥全部能力。滕哈格或应考虑让他回归边线。

在前两轮联赛一胜一负后，“红魔”曼联（Man United）星期六（8月26日）将在英超联赛中主场对垒诺丁汉森林（Nottingham Forest）。在上一场不敌托特纳姆（Tottenham）后，曼联锋线得分能力差的缺陷充分暴露，不知曼联主帅滕哈格（Ten Hag）本场该如何调整。

上轮对垒“热刺”，坐镇主场曼联向对方球门狂轰22脚射门，却没有取得一个进球。反倒是热刺两次进球带走胜利。赛后曼联上下将争议对准主裁判是否漏判罚球，但曼联门前把握机会能力不佳是不争的事实。

曼联须善用拉什福德

今夏以7200万英镑（约1亿2290万新元）天价加盟的20岁丹麦中锋霍伊伦德（Hojlund）因为背部有伤，还没有在曼联上演首秀，他在本场仍不能上场。上赛季后半段在两翼位置上大放异彩的英格兰前锋拉什福德（Rashford）新赛季前两场都在担任中锋，这不是他最喜欢的位置。在对热刺比赛中，滕哈格先后将三名锋线全部更换，但之后上场的马夏尔（Martial）、桑乔（Sancho）和埃里克森（Eriksen）也没有取得进球。

另一方面，曼联本周刚刚确定与身陷家暴丑闻的年轻前锋格林伍德（Greenwood）分道扬镳，彻底断绝了这位才华洋溢的前锋归队为曼联效力的希望。

曼联伤病状况目前也颇为严重，共有八人不能上阵。其中今夏刚刚从切尔西（Chelsea）加盟的芒特（Mount）已经确定在9月初的国家队比赛周前都不能上场。埃里克森可能获得首发机会。另外左后卫卢克·肖（Luke Shaw）也新近进入伤病名单的球员，须要缺席数周时间。

本场比赛中，滕哈格有可能在锋线上做出一些调整。例如让桑乔进入首发担任“假九号”，或是让马夏尔担当中锋位置。这样一来，拉什福德便可以回归边路。上赛季拉什福德曾在对森林的比赛中上场过三次，贡献了两个进球，三次助攻。滕哈格有必要在这场比赛中用好这一火力点。

上季森林四战红魔未进一球

效力诺丁汉森林的科特迪瓦右后卫奥里耶尔上轮两次贡献助攻，状态出色。（路透社）

森林新赛季前两轮比赛分别是1比2不敌阿申纳（Arsenal）和2比1战胜设联（Sheffield United），表现不错。目前在积分榜上，曼联和森林都是一胜一负，由于净胜球比曼联多一个，森林在积分榜上反倒领先曼联。

在上轮战胜设联的比赛里，科特迪瓦籍右后卫奥里耶尔（Aurier）为球队贡献两次助攻，表现出色。在卢克·肖不能上场的情况下，相信他能给曼联造成不小威胁。本土中场核心吉布斯怀特（Gibbs-White）也在前两轮中表现出色，他的传球相信会给曼联造成不小麻烦。

从过去两轮的表现来看，森林会给曼联造成不小威胁。不过曼联上赛季四次面对森林取得全胜，攻入10球并且一球未丢。本场还是看好曼联能够在主场获胜。