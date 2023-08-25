珊蒂无缘世锦赛200米决赛 教练：我不能再要求更多

珊蒂虽然无缘世锦赛200米决赛，但勇闯半决赛已前无古人。她的教练库尼亚对于她的表现赞不绝口，认为他已不能再要求更多了。

我国“女飞人”珊蒂在本地时间星期五（8月25日）凌晨的布达佩斯田径锦标赛女子200米半决赛中，跑出22秒79的成绩，小组排名第六，无法进一步创造奇迹，闯入决赛。

珊蒂在预赛中以22秒57创造新的全国纪录，凭此成绩拿到了巴黎奥运会入场券，并成为新加坡首名在田径世锦赛中闯入半决赛的运动员。

和预赛一样，珊蒂在第三组半决赛中从第八赛道出发，在她身旁的是刚以破大会纪录夺得百米冠军的美国选手沙卡里·理查森（Sha’Carri Richardson），沙卡里的另一边是上届世锦赛200米冠军、牙买加名将谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）。

谢莉卡从约60米开始逐渐建立优势，之后一骑绝尘，以22秒00率先抵达终点，沙卡里以22秒20屈居第二。

根据比赛规则，三组半决赛的前两名和另外两名成绩最好的选手将获得决赛资格。

珊蒂的22秒79成绩虽比她在预赛跑出的22秒57新全国纪录慢，在24名半决赛选手中排名第17，无缘决赛，但这依旧是她在200米的第四好成绩。

谈到爱徒在世锦赛的表现，教练库尼亚在接受《联合早报》的访问时说：“我已经非常满意了。她不断在为新加坡田径掀开历史新篇章，我不能再要求更多了。”

荷兰女将费姆克，走出接力赛接近终点战摔倒的阴影，夺下400米栏金牌后，露出了灿烂的笑容。（法新社）

荷女将走出接力赛“扑街”阴霾 夺400米栏金牌

比赛第六天共产生五枚金牌，日前刚在4X400米男女混合接力赛离终点线不到一米不幸摔倒失冠的荷兰女将费姆克·波尔（Femke Bol）， 终于在女子400米栏一雪前耻，夺下生涯首枚大赛金牌，无疑最令人动容。

费姆克分别在东京奥运会和去年世锦赛夺下400米栏铜牌及银牌，在奥运与世锦赛双料冠军悉妮·麦克劳克林（Sydney McLaughlin）缺席下，她被视为此项目在本届赛事的夺冠大热门，结果不负众望，以51秒70的明显优势夺冠。

23岁的她赛后受访时说：“要忘记在接力赛最后几米发生的事并不容易，但我的团队一直在身边支持我，让我放松。”

牙买加首两金来自非传统优势项目

短跑王国牙买加终于在这一天收获本届世锦赛的首两枚金牌，但这两枚金牌却来自非传统优势项目——女子100米栏和男子400米跑。

曾在2015年世锦赛爆冷夺得女子100米栏冠军的丹尼埃尔·威廉姆斯（Danielle Williams），阔别八年后再以12秒43称霸此项目，她在夺冠后颇有感触地说：“2015年夺冠真的难以置信，但我付出了很多努力，经历了多年的伤病，间中失去了很多信心后，才终于战胜一切，重返这个位置。”

21岁牙买加小将沃特森首次参加成人世锦赛就在男子400米封王。（路透社）

21岁小将沃特森（Watson）在男子400米以44秒22封王，更是出乎所料，因为这是沃特森第一次参加成人世锦赛，能一举摘金，连他自己都不敢相信。

他说：“我很兴奋能凯旋，我自己也很意外。我很自豪能为牙买加带回金牌，能在我的第一个成人世锦赛上获得金牌，真的太奇妙了。”