再添一金一银 我国保龄球创亚青赛历来最佳战绩

我国保龄球小将林诗恩和林俊星期五（8月25日）在本地举行的亚洲青少年保龄球锦标赛中高手赛再添一金一银，让我国以八金两银的历来最佳战绩收官。

新加坡此前在这项18岁及以下选手赛事的最佳战绩是在2012年拿下的七金四银四铜。但我国这次在主场拿下10面金牌中的八面，成为赛会25年历史中，单届夺金数最多的国家。

我国保龄球队在本届赛事的10个项目中横扫八金，成为历来单届赛事中成绩最出色的国家。（新加坡保龄球总会提供）

17岁的林诗恩在女子高手赛共16轮的比赛中得到3362瓶分，排在16位参赛者中第一，闯入晋级赛（stepladder）决赛。她在决赛中以168比162、190比173，总瓶分358比335战胜日本对手滨崎莉莉亚，成功卫冕。这也是她继双人赛、团体赛和全能赛后，本届赢得的第四枚金牌。

她受访时说：“能赢得四金是个伟大的成就，特别是在主场作战的情况下。我也想要取得比去年（三金）更好的成绩。”

较后上场的林俊在男子组决赛的两回合都输给日本的斋藤大哉，总瓶分为393比415，未能为我国取得第九金。18岁的林俊此前在男子高手赛以3541总瓶分排名全场第二，拿到晋级赛资格。他在半决赛以225比195战胜澳大利亚的格雷-本德布里（Gray-Pendlebury）。

不过此前摘下个人赛、双人赛和团体赛金牌，以及全能赛银牌的林俊，还是获得三金两银的出色成绩。

对于这场决赛，他说：“球道的情况很有挑战性，我认为教练们和我都尽全力了。虽然无法获胜，但我对团队付出的努力感到开心。”

除了两位小将，我国其他小队员的发挥也不俗。国家队高级助理教练林维强说，队员们为赛事专注准备了六个星期，能够夺下男子组、女子组和全场总冠军，球员们展现了出色的团队合作能力。