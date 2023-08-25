称吻球员获得同意 西班牙足总会长拒绝辞职

（马德里综合电）深陷强吻球员风波的西班牙足总会长卢比亚莱斯（Rubiales），星期五（8月25日）在足总特别大会上表明不会辞职。

尽管多家媒体此前报道卢比亚莱斯准备在大会中辞职，但他在现场直播的演讲中否认此事，并坚称他在世界杯颁奖仪式上唇吻前锋珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）前得到了她的同意。

他说：“我告诉她‘忘了（踢丢）罚球的事，你太棒了。没有你我们不可能赢得世界杯。’她说‘你非常棒’，我问她‘那吻一下？’，她说好。

“在创造了西班牙足球历史最好的管理后，你觉得这件事有严重到要我离开？我告诉你：我不会辞职。我不会辞职。我不会辞职。”

卢比亚莱斯说，他对珍妮弗的吻就像是对女儿的吻一样，他将抗争到底。他还指责批评他的人是“伪女权主义者”，尝试对他进行“社会谋杀”。

珍妮弗虽然曾在足总文告中淡化此事，称这是兴奋庆祝夺冠时双方的自然举动。但她之前曾向队友抱怨并不喜欢这个吻，过后也在女足工会的声明中表示将维护自己的权益，这类行为不应该逃脱惩罚。

现场掌声不断 各界继续狂批

卢比亚莱斯在讲话中，也对他赛后在西班牙王后和公主附近抓裤裆庆祝一事致歉。在他发言的过程中，现场不时掌声雷动，包括女足主帅比尔达（Vilda）和男足主帅德拉富恩特（De la Fuente）在内的与会者，在讲话结束时更是起立鼓掌。

这场略显怪异的大会让不少人不忍直视。国际职业足球员联合会（FIFPRO）发文告，再度呼吁当局对卢比亚莱斯立刻进行纪律处分，并对国际足联决定展开调查的决定表示欢迎。他们也致函欧洲足联要求采取行动。卢比亚莱斯是欧足联副主席。

西班牙第二副首相约兰达·迪亚兹和珍妮弗的队友阿莱克西娅·普特利亚斯（Alexia Putellas）都在社交平台X（原推特）表示“无法接受”。约兰达说政府必须采取行动，卢比亚莱斯不能继续留任。

不少男球员也不待见卢比亚莱斯的讲话。贝迪斯（Betis）前锋伊格莱西亚斯（Iglesias）说，直到情况改变前，他再也不会为国家队披挂上阵。前曼联（Man Utd）门将德赫亚（De Gea）写到：“我的耳朵在流血。”前西班牙队长卡西利亚斯（Casillas）也说：“丢脸。”