骆建佑落败结束世锦赛征途 安洗莹虚惊一场挫奥原希望

新加坡羽毛球队在世界锦标赛的征途，随着我国头号男单骆建佑星期五凌晨（8月25日）三局不敌印度好手普兰诺伊而告一段落。

作为七号种子的骆建佑在16强以18比21、21比15、19比21输给九号种子的普兰诺伊，在五次交锋中第四次败北，无缘在八强和自己的好友、丹麦头号种子安赛龙交锋。

两人多次上演精彩攻防大战。骆建佑虽然在决胜局4比11落后时反超至16比14，但又被普兰诺伊取得领先并达到赛点。骆建佑在最后一球对落点判断失误，回球较晚不过网，宣告失利。

他赛后说：“我尽全力了，不过很不幸这还不够。我只好回去后再分析，并以更强的姿态回来。”

奥原希望奋战不敌安洗莹

安洗莹有惊无险拿下奥原希望，闯入半决赛对垒陈雨菲或王祉怡之间的胜者。（Badmintonphoto提供）

而在晚上的女单八强战中，过去几年因伤病状态下滑明显的日本2017年世锦赛冠军奥原希望（世界第36），一度让目前的世界排名第一兼头号种子安洗莹吓出一身冷汗。

奥原希望在本届世锦赛连克强敌闯入八强，打出她近来最好的表现。（Badmintonphoto提供）

今年六次一轮游的奥原希望，在本届连克两名前世界冠军——印度的辛杜和泰国的拉查诺后，首局11比3遥遥领先安洗莹，并21比16取胜。但安洗莹找回感觉，以21比10还以颜色。

奥原希望次局被安洗莹的来回调度透支了不少体力。她虽然在决胜局以慢节奏控球并5比1领先，但还是被安洗莹追上，11比21败阵，不过本届的表现值得鼓励。

中国女双头号种子陈清晨／贾一凡及混双头号种子郑思维／黄雅琼也双双击退对手，报到半决赛，朝卫冕迈进。安赛龙对普兰诺伊的比赛至截稿时尚未开打。公众星期六（26日）可透过SPOTV收看世锦赛半决赛直播。