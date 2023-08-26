世锦赛200米三连冠 莱尔斯成双料冠军

（布达佩斯法新电）美国名将莱尔斯（Lyles）在当地时间星期五（8月25日）晚上赢得男子200米跑金牌，成为2015年自博尔特（Bolt）以来，首名100米和200米双料冠军。

莱尔斯是史上第五位夺下男子双料冠军的运动员，上一位完成这项壮举的是牙买加退役“飞人”博尔特。

26岁的莱尔斯说：“在我的纪录片中，我说过我想要达到这项成就，与其他人不同，赢得这两枚金牌一直是我清单里的其中一项。我想展示我的与众不同。”

莱尔斯在200米项目实现了世锦赛三连冠，他起跑后在大约100米处就渐渐拉开同跑道对手的距离，最终以19秒52率先冲线，队友奈顿（Knighton）以19秒75居次，博茨瓦纳的特博格（Tebogo）则拿下第三名。

莱尔斯有可能会在接下来的男子4x100米接力赛中赢得本届第三枚金牌，他和队友们曾在2019年多哈世锦赛夺冠，2022年尤金世锦赛则屈居银牌。

在女子200米决赛中，上届冠军、牙买加名将谢莉卡·杰克逊（Shericka Jackson）完成卫冕，她以21秒41刷新去年在尤金世锦赛缔造的大会纪录（21秒45）。这项成绩仅次于美国名将弗洛伦斯·格里菲斯·乔伊娜（Florence Griffith-Joyner）在1988年汉城奥运会夺冠时创造的世界纪录（21秒34）。

谢莉卡（黄衣）在女子200米决赛中完成卫冕。（法新社）

29岁的谢莉卡数日前在女子100米不敌美国的沙卡里·理查森（Sha’Carri Richardson）获得银牌，她后来在200米项目中完成甜蜜复仇。美国两名选手布里埃尔·汤姆斯（Gabrielle Thomas）和沙卡里分别以21秒81和21秒92排名第二和第三位。