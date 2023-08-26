主场迎战红军火药味浓 纽卡斯尔得破多重魔咒

两队进攻火力十足，加上过往交锋场面精彩，都有十足争胜理由，不排除上演进球大战的可能。

虽然“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）上赛季拿下了“红军”利物浦（Liverpool）没拿到的欧冠资格，但他们两碰红军时却是一点甜头都没尝到。两队星期天（8月26日）在英超第三轮焦点战交锋，喜鹊将帅力争终结对垒红军的不胜魔咒。

喜鹊已经连续13次交手未能战胜红军，上次取胜还要追溯到八年前。喜鹊上季只输了五场联赛，其中两败就拜红军所赐。

在约一年前的首次交锋中，红军在只有五分钟补时的情况下，却在第八分钟上演2比1绝杀，令喜鹊板凳席感到愤怒，双方一度情绪紧张。今年2月，主场作战的喜鹊又在早早两度失守的情况下少打一人，最后落败。

喜鹊主帅埃迪·豪（Eddie Howe）在赛前记者会上说：“在安菲尔德（红军主场）的那一晚是艰难的，比赛最后一分钟（被绝杀）的场面在我脑海里反复播放了很多次。那场主场比赛则是另一种痛苦，对尼克（波普，Pope，在比赛中被罚下的球队门将）来说，可能更痛苦。”

利物浦主帅克洛普是纽卡斯尔和主帅埃迪·豪的双重克星。（路透社）

再输将创尴尬纪录 埃迪·豪：不与克洛普做朋友

对埃迪·豪而言，除了要争取八年来对垒红军的首胜，他个人也要避免再度输给红军主帅克洛普（Klopp）。无论是在喜鹊还是在他的前东家伯恩茅斯（Bournemouth），埃迪·豪已经连续10次输给克洛普。如果克洛普再赢一场，将创下连胜同一位主帅最多场的英超新纪录。

此外，本赛季英超规定，在场边的球队技术区不能同时有两人站着执教。克洛普在新赛季开踢时就曾挖苦过纽卡斯尔，说他们将是受影响最严重的球队。埃迪·豪虽然认可这一点，但他也在记者会说，尽管很尊敬克洛普，不过由于竞争关系，他不会和英超任何一位主帅做朋友，包括克洛普。

喜鹊首轮5比1大胜阿斯顿维拉（Aston Villa）后，上一轮0比1输给曼市（Man City）。两位主帅的互动成为本场看点之余，喜鹊也要避免再败给红军，因为这将代表他们近三次比赛的二连败都是输给曼市和利物浦。

利物浦中场麦卡利斯特（左二）上一场领到的红卡具有争议性。红军上诉得直后，麦卡利斯特本场可上阵。（路透社）

两队都将强阵出击

利物浦首轮1比1踢平切尔西（Chelsea），上一轮在10人作战的情况下，有惊无险逆转了伯恩茅斯（Bournemouth）。对红军的好消息是，原本染红的中场新援麦卡利斯特（Mac Allister）上诉得直，红卡被取消。在上仗受伤的右后卫阿诺德（Arnold），也能康复上阵。

球队王牌右边锋萨拉赫（Salah）状态也不俗，已经连续八场比赛有进球或助攻。尽管沙特球队伊蒂哈德（Al-Ittihad，也译吉达联合）有意罗致萨拉赫，但克洛普在记者会上大派定心丸，表示不会出售这名埃及国脚，萨拉赫也完全效忠于球队。左边锋迪亚斯（Diaz）连续两场建功后，本场料第50次为红军上阵。

喜鹊也将强阵出击，上仗伤退的中场乔林顿（Joelinton）证实已无大碍。首仗梅开二度的前锋伊萨克（Isak）将领衔锋线。两位新援中场托纳利（Tonali）和边锋巴恩斯（Barnes）在对维拉时也都有进球，并获得克洛普称赞是绝佳收购。托纳利料稳坐首发位置，巴恩斯则将争取加盟后首次在联赛首发。